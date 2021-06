Co číst o prázdninách? Tady je pět knižních tipů od Billa Gatese

Bill Gates publikoval pět tipů na knížky, které dle jeho mínění stojí za přečtení. Ve výběru doporučuje především tituly, které ho přiměly k zamyšlení a věří, že totéž přinesou i čtenářům.

Gates konstatuje, že při výběru knih často dává na doporučení lidí, kterých si váží. V poslední době nejčastěji sahá po knihách o komplikovaném vztahu mezi člověkem a přírodou. Sám prý přesně neví proč – možná je to kvůli pandemii, která převrátila naše životy naruby, možná tím, že letos strávil mnoho času diskusemi o blížící se klimatické katastrofě.

Co čte Bill Gates

Pro ty, kteří preferují video před textem, připravil Gates krátký spot, ve kterém stručně představuje každou knížku. Mluvený komentář s hudebním podkresem doprovází animace a chvíle se o jednotlivých titulech dozvíte to podstatné.

Do svého výběru zařadil pohled na to, jak se vědci snaží napravit škody, které na planetě napáchal člověk, hluboký ponor do tématu, jak nás naše tělo chrání před mikroskopickými vetřelci, memoáry prezidenta, který se zabýval následky ropné skvrny, a román o skupině obyčejných lidí, bojujících za záchranu stromů.

Jednotlivé knihy na následujících listech představíme.