Co chtějí fanoušci od Windows? Tady je seznam 10 nejžádanějších funkcí

Aplikace Centrum Feedback dostupná ve Windows slouží k předávání zpětné vazby týkající se systému a aplikací od Microsoftu. Uživatelé skrz ni mohou hlásit chyby i navrhovat nové funkce. Ostatní pak pomocí palců hlasují a přidávají prioritu. Co je momentálně na seznamu nesplněných přání nejvýše?

Nejčastěji fanoušci volají po větším využití Fluent Designu, který do desítek přidal nové ikony, barevné přechody a simulaci různých materiálů. S každou aktualizací Desítek těch nových prvků přibývalo, ale ještě ani Windows 11 nevyužívají potenciál Fluent Designu naplno.

Druhou nejžádanější funkcí je Průzkumník se záložkami. Funkci známé z prohlížečů, grafických editorů nebo alternativních správců souborů se Microsoft stále vyhýbá. Do Průzkumníku ji ale doplní například nástroj QTTabBar.

Fanoušci dále chtějí vrátit možnost přesunout hlavní panel ve Windows 11 nahoru nebo do stran. Standardně jej systém uložil dolů a nelze to změnit.

Hodně lidí by také chtělo unifikovanou složku s doručenými zprávami v aplikaci Pošta. Kdo používá více e-mailových účtů, musí postupně kontrolovat více složek. Sjednocený inbox nicméně chybí i ve velkém Outlooku.

Pátou nejžádanější změnou je, aby aktualizace grafických ovladačů byly volitelné. Teď jsou povinné, nedá se jim jednoduše vyhnout a někdy působí spíš problémy. Uživatelé v Centrum Feedback si stěžují hlavně na ovladače od AMD, které nejsou v ideálním stavu a zlobí kvůli nim celý systém.

Hlavní panel ve Windows 11 je i šestým nejsledovanějším tématem. Fanoušci chtějí zpět malé ikony jako v Desítkách. V novém systému nelze změnit výšku panelu a v základu dost plýtvá místem.

Windows by také měly umožnit změnu výchozího vyhledávače. Systém je těsně svázaný s Bingem, takže dotazy v nabídce Start vedou k němu. Google ani jinou alternativu tam nenastavíte.

Lidé také volají po zrušení ovládacích panelů nebo spíš zpřístupnění všech jeho položek v novém Nastavení. Jednou k tomu možná dojde, je to postupný proces. Už dnes ale většině běžných uživatelů musí postačit i osekané Nastavení.

Insideři také navrhují, aby Windows 11 měly nižší nároky na procesor. Microsoft vyžaduje čipy AMD Ryzen 2000 nebo Intel Core 8. generace a novější. Co na to Microsoft? Zvýšené požadavky nejsou kvůli výkonu, ale bezpečnosti. Staré procesory jsou děravé nebo nemají patřičné funkce, které mají systém chránit na hardwarové úrovni.

Desátou nejžádanější funkcí je automatická změna tapety z katalogu Windows Spotlight. Pozadí se mění na zamykací obrazovce, ale na klasické ploše nikoliv. To ale řeší například aplikace Bing Wallpapers.

A ještě jeden bonusový tip. Co by si nejvíce přáli čeští uživatelé? Lokalizovanou Cortanu. Hlasová asistentka byla důležitou součástí systému už od Windows 8, Microsoft ale její funkce postupně ořezával a s Cortanou to nevypadá moc dobře. Než promluví jazykem Dobrovského, možná ztratí řeč úplně.