Co čeká Microsoft Edge? Lepší synchronizace, editor PDF a další novinky

Během příštího týdne by měl vyjít Edge 92. Spolu s tím Microsoft aktualizoval roadmapu a odhalil novinky, které nás čekají až do verze 97, která dorazí začátkem ledna 2022. Co všechno nás čeká?

Novinky v Edgi 92

Náhledy obsahu karet při najetí myší na „ouško“.

Funkce pro automatické vynucení zabezpečeného protokolu HTTPS místo HTTP.

Synchronizace platebních informací.

Přirozené vyhledávání v historii prohlížení, nebude třeba znát přesný název nebo URL stránky.

PDF půjde posouvat i po stránkách, nikoliv jen řádcích.

Při rolování PDF budou na levné straně vidět náhledy stránek.

Jednodušší správa nainstalovaných rozšíření přímo z adresního řádku.

Uložené soubory HTML se otevřou v režim Internet Exploreru.

Ne všechna videa a zvuky se budou spouštět automaticky, Edge nějakým způsobem upraví politiku (detaily neznáme).

Novinky v Edge 93

Skupiny karet. Více stránek půjde štosovat pod jedno ouško, jako to už umí například prohlížeč Vivaldi.

Edge si bude pamatovat pozici v dokumentu PDF, takže po opětovném otevření neskočí zpět na začátek.

Při nastavení vertikálních karet bude možné skrýt jejich názvy, a ušetřit tak místo.

Podpora PIP videa. Stačí myší namířit na video a vyskočí tlačítko, kterým bude možné video přesunou do nového okna.

Novinky v Edge 94

Edge začne vycházet v čtyřtýdenních intervalech, ale firmy budou moci přejít na kanál s osmitýdenní periodou.

Automatický překlad stránek s jazykem, které nebudou na seznamu těch, kterým rozumíte.

Notifikace z progresivních webových aplikací budou označeny názvem PWA, nikoliv jako obecné notifikace z Edge.

Edge bude sledovat historii cen na Amazonu a dalších devíti e-shopech.

Do prohlížených PDF půjde volně vkládat textová pole (pro vyplnění neinteraktivních formulářů nebo přidávání poznámek) a zvýrazňovat text.

Upravená rodičovská kontrola bude „cenzurovat“ nevhodná videa na YouTubu.

Na procesorech Intel Core 11. generace a AMD Zen 3 bude aktivní Control-flow Enforcement Technology, hardwarová ochrana proti malwaru.

Novinky v Edge 95

Do kolekcí bude možné vkládat citace stránek (zkopírovaný text + název a URL článku).

Vylepšené přepínání režimu prohlížení mezi moderním prohlížečem a kompatibilitou s IE.

Novinky v Edge 96

Zatím bez oznámení

Novinky v Edge 97

Odkazy půjde otevírat v režimu PWA, kdy z Edge zmizí tlačítka a panely, takže připomíná nativní aplikaci.

via Neowin