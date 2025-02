Co byste chtěli od Windows 12? Napište vzkaz Microsoftu

Windows 7 měli všichni rádi, na Osmičky na nadávalo. Windows 10 měli všichni rádi, na Jedenáctky se nadává. Jestli Microsoft dodrží tenhle cyklus, brzy nás čeká další skvělý operační systém. Jenže co bychom v něm chtěli mít? Mají Windows 12 jen opravit křivdy napáchané ve Windows 11, nebo přidat i něco navíc? A co by to „navíc“ mělo být? Pojďme diskutovat!

Petr Urban

Chci konzistentní uživatelské prostředí, propracovaný hlasový asistent propojený s funkcemi systému, důraz na optimalizace, technologické zlepšováky pro zvýšení efektivity výkonu softwaru, lokálně využitelnou AI pro práci s textem a méně chyb, resp. jejich rychlejší řešení. Nevadilo by mi, kdyby se systém zase integroval s online službami. Např. kalendář na hlavním panelu by zobrazil moje události.

Dále by Microsoft měl zmírnit doporučování Edge, Bingu a dalších svých služeb. Vidím tenkou hranici mezi přiměřenou reklamou, uživatelskou hodnotou, vydíráním a nedůvěrou. Nerespektování uživatelského rozhodnutí považuji za nešťastné. Tohle celé přitom nemusí být Windows 12, které jsou zatím jen vděčným clickbaitem. Může to být další verze Windows 11, Microsoft se klidně i může oprostit od číslování. Primární je obsah.

Tomáš Holčík

Většinu toho, co mi vadí nebo chybí v základní verzi Windows 11, pro mne řeší Microsoft PowerToys. Kopírování textu pomocí OCR z obrazovky je pro mne asi nejvíc killer feature. Do běžných Windows se to dostane prostřednictvím funkce Vzpomínání, která dokáže analyzovat jakýkoli text viditelný na obrazovce, ale základní Extraktor textu z PowerToys mi přijde pohotovější. Širokoúhlé monitory se pak téměř nedají využívat bez FancyZones. Zjednodušeně to umí už i základní Windows, ale zase řešení z PowerToys je dotaženější.

A chtěl bych určitě lepší podporu AI. Nezajímá mne kreslení AI obrázků v malování nebo Copilot formou webové stránky. Chtěl bych, aby mne systém po dotazu na změnu nějakého nastavení rovnou dostal na místo, kde to můžu upravit, nebo aby to sám udělal. V češtině to zvládají moje hodinky Amazfit, které se ptají ChatGPT, tak by to snad mohl dávat i Copilot od Microsoftu.

Lukáš Václavík

Z profesního hlediska bych si přál, aby nezůstal kámen na kameni, protože budeme mít o čem psát. Z uživatelského chci přesný opak. Ať už Microsoft na nic nesahá, nic nerozbíjí a jen opravuje, dodělá konzistentní vzhled a API, aby už i vývojáři třetích stran měli spolehlivý základ, který se jim nebude každý rok měnit pod rukama. Applu vývojáři zobou z ruky, na Microsoft dlabou.

I ten zmršený Start ve Windows 11 bych odpustil, když Microsoft ze systému vyhází všechny reklamy a vrátím tam nastavení a volitelné úpravy, jako byly v Desítkách. Prostě chci nudný systém, který s sebou nepovleče žádná skandály. I bez těch copilotů a recallů bych se obešel, protože Windows je natolik otevřená platforma, že to tam stejně dostanou třetí strany. A experimentální funkce nechť jsou součástí PowerToys. Power user nemá problém si to doinstalovat, začátečníka to zase nevyděsí.

A co vy, vo byste chtěli od Windows 12?