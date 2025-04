Co by vás přimělo koupit si nový počítač? Více výkonu, nové funkce, nebo konec podpory?

Máte dnes ještě důvod kupovat nový počítač, dokud ten starý funguje a má softwarovou podporu? Pokud ano, jde vám o nějaké konkrétní nové funkce či výbavu? Nebo potřebujete vyšší výkon pro práci či hraní? Co vás motivuje utrácet klidně desítky tisíc za nové železo?

Marek Lutonský

Celková zastaralost nebo porucha

Počítače neměním tak často, abych v tom našel nějaká pravidla, ale tato možnost ankety je asi pro mě ta hlavní. Když něco odejde, nebo přestává stačit, uvažuji o upgradu. V prvním případě hodně rychle, v druhém rozmýšlím. Ale třeba loni: starý počítač by určitě ještě nějakou dobu vydržel, jenže Apple představil nový Mac Mini a mě začalo lákat zkusit něco nového. Člověka najednou něco napadne, a je to…

Karel Kilián

Celková zastaralost nebo porucha

Klasický počítač (míněno jak PC s monitorem, klávesnicí a myší) u nás doma už několik let prakticky nepoužíváme. Je pod stolem a vlastně ani nevím, zda jde ještě zapnout. Na psaní článků využívám šest let starý notebook (s externí klávesnicí a myší).

Dřív pro mě byly důvodem k upgradu hry - sice moc nehraji, ale když třeba vyšel nový Flight Simulator od Microsoftu, byl to důvod k výměně některých komponent. Nicméně více než dva roky už máme Xbox X, čili i tento důvod padl, protože konzole zvládá všechny hry s přehledem.

Pokud bych si tedy položil otázku, co by mě přimělo koupit si nový notebook, tak patrně to bude bude situace, kdy ten stávající „odejde do věčných lovišť“. Používám ho primárně jako psací stroj, čtečku a sem tam pro nějakou malou editaci grafiky. A k tomu mi nynější výkon zcela postačuje.

Tomáš Holčík

Celková zastaralost nebo porucha

Můj domácí stolní počítač je cirka pět let starý. Tedy zhruba pět let používám aktuální kombinaci grafiky RTX 2060 Super, procesoru Ryzen 5 3600X a paměti DDR4. Mezi tím jsem měnil skříň, základní desku a disk. Jako zatím se drží, na to moje občasné hraní stačí, ale kdyby po mně někdo hodil lepší grafiku, asi bych se nezlobil. Radikálně jej budu upgradovat, až mne okolnosti donutí. Tedy až na něm nepůjde spustit něco fakt důležitého, nebo až se něco rozpadne.

Filip Kůžel

Vyšší výkon nebo nové funkce

V zimě jsem po šesti letech pořídil nový notebook. Důvody byly dva – starý stroj začínal kulhat a lákala mě evoluce. Počítače vnímám jako hotový produkt, vývoj je už jen pozvolný, ale sliboval jsem si, že když se to nasčítá za těch šest modelových ročníků, bude to pořádný skok. Potvrdilo se, zlepšení je vidět ve všech směrech a parametrech od výkonu přes kapacitu pamětí, výdrž baterie až po displej.

A ještě jedna věc mě zaujala – funkce, které jsem měl už před těmi pěti lety, tak nějak dospěly. Jsou spolehlivější, lépe fungují. Odpadly takové ty drobnosti, kvůli kterým jsem dříve musel čas od času restartovat (Have you tried turning it off and on again?). Do značné míry to může být dané přechodem mezi dvěma konkrétními stroji, ale pocitově jsem si hodně polepšil.

Přitom původní stroj stál 50 tisíc tehdejších korun, aktuální je za necelých 40 tisíc šesti lety inflace poznamenaných korun. Za mě dobrý upgrade!

Petr Urban

Může to být kterýkoli z uvedených důvodů. Když mě hardware omezuje výkonem, upgraduji. Vývoj posledních let ovšem značně prodloužil životnost komponent (v desktopu mi Core i5 generace Haswell vydržel krásných devět let). Pokud člověk nepodcenil operační paměť, měl vystaráno. Já vystaráno měl, protože 16 GB se tehdy dalo sehnat levně. A tato paměť mi vydržela po celou dobu stejně jako procesor.

V porovnání s procesorem nebo deskou měním často grafickou kartu, hry vyšší výkon průběžně vyžadují. A jsou nesmlouvavé. Nebo možná úložiště, protože v pravěku se rychle zvyšovaly kapacity pevných disků – víc místa člověk ocenil. Navíc plotnové disky rády umíraly. I v téhle oblasti nicméně v posledních deseti patnácti letech upgraduji primárně kvůli parametrům.

Nejdřív jsem přešel z pevného disku na SSD. Bylo pouze na systém a programy. Výkonově jsem zažil skok. S mnohaletým odstupem jsem koupil velké SSD, byť pořád pro SATA. Můj tehdejší počítač modernější rozhraní neměl a jen kvůli úložišti se mi zbytek počítače upgradovat nechtělo. Hlavně jsem se tehdy odhodlal zbavit se plotnového disku, který jsem si nechal na data.

Při rozhodování jsem bral v potaz také to, že s mým způsobem používání počítače další navýšení rychlosti čtení a zápisu příliš neocením. Což se potvrdilo před dvěma roky, kdy jsem přešel na SSD pro PCI-E. Citelně zrychlil snad jen přechod do hibernace. Ale chtěl jsem být moderní, a protože jsem konečně vyměnil základní desku, rozhodl jsem se jít s dobou. (A toto SSD jsem kvůli poruše po roce vyměnil.)

S ohledem na své potřeby vyžaduji Windows. Kdybych nemohl upgradovat na nejnovější verzi, koupil bych nový počítač. Možná bych z toho neměl radost, ale nebylo by zbytí. Podotýkám, že to se ale už dlouho nestalo, protože dneska se dá legálně upgradovat skoro donekonečna a dlouhodobá kompatibilita je na vysoké úrovni.

Lukáš Václavík

Vyšší výkon nebo nové funkce

U mě to může být i ta celková zastaralost, a to v případě pracovního notebooku. Mám MacBook Air M1 a ani povedená aktuální generace s čipem M4 mě nijak neláká, protože nevyžaduji více výkonu, lepší funkce a baterka ještě taky slouží. A až chcípne, tak možná zváží spíš její výměnu než novou mašinu.

V případě herního PC to ale bude vždy výkon. Obvykle nekoupím celý nový počítač, ale postupně upgraduji. Ten stávající zatím stačí, momentálně ani tolik nehraju. A když už, stačí stáhnout detaily. Ale časem se mi upgrade na platformu AM5 nejspíš nevyhne a moje grafika Radeon RX 6800 už taky pro 4K není optimální. Ale jednu generaci CPU a GPU zřejmě ještě přečkám.

A co vy, co by vás přimělo koupit si nový počítač?