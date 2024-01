Co Apple představí v roce 2024. Hitem budou brýle Vision Pro, Siri dostane nová AI střeva

Velkou výhodou bude intuitivní ovládání díky spoustě senzorů a Lidaru, takže k nim nepotřebujete žádné příslušenství, vše ovládáte pohybem očí a rukou. Do prodeje zamíří v prvním kvartálu roku 2024, podle v březnu nebo v únoru podle toho, kterému zdroji věříte. Ovšem počítá se s limitovanou dostupností, zpočátku pouze v USA, a to za sebevědomou cenovku 3 499 dolarů (cca 95 tisíc Kč).

Největší očekávání jsou od brýlí Vision Pro, které Apple představil už na jaře 2023 . Slibují rozšířenou realitu tak skvělou, jak jsme ji u dosavadní konkurence ještě neviděli. Uživatel si zvolí míru průhledu do okolí – od čistě virtuálního prostoru, až po plné zapojení do okolního prostředí. Navíc se brýle chlubí špičkovým hardwarem, výkon zajistí výkonné čipy Apple M2 a R1. I díky nim brýle dokáží vykreslovat obraz v rozlišení až 4K pro každé oko.

Mluví se také o příchodu kapacitních tlačítek pro regulaci hlasitosti a také zcela novém tlačítku, které bude zřejmě sloužit jako spoušť fotoaparátu , ale detaily zatím neznáme. Samozřejmostí je u řady Pro také nová generace procesorů s vyšším výkonem a efektivitou. U základních iPhonů 16 se počítá se zarovnáním fotoaparátů pod sebe, aby je šlo využít pro natáčení prostorových videí pro brýle Vision Pro. Objevují se spekulace o bájném iPhonu 16 Ultra , ale tam už je pravděpodobnost menší a není jasné, čím by se od standardních modelů odlišil...

iPhony jsou pro Apple stále tím nejdůležitějším produktem z pohledu tržeb, a tak i pro generaci 16 připravuje novinky. Modely budou opět čtyři a hlavní změnou budou nové velikosti. Zatímco iPhony 16 a 16 Plus mají zůstat u úhlopříčky 6,1" a 6,7" u řady Pro se plánuje zvětšování: 16 Pro má vyrůst na úhlopříčku 6,3", 16 Pro Max dokonce na rekordních 6,9".

Nové senzory by mohly přinést i chystané Apple Watch Ultra 3. Další velkou změnou bude micro-LED displej, ale k tomu dojde nejdříve v roce 2025. Obecně je kolem Watch Ultra mnoho otazníků. Například analytik Ming-Chi Kuo uvedl , že pro letošní rok převratné novinky u hodinek ještě neočekává a přijdou až o rok později.

Zásadní ale budou zdravotní funkce. Podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg má Apple do hodinek přidat měření krevního tlaku a detekci spánkovou apnoe.

V roce 2024 se počítá s příchodem nové generace Apple Watch, a to rovnou dvou modelů. Hlavní pozornost se upírá k Watch Series 10 (případně Series X). Půjde totiž o jubilejní model k 10. výročí, od kterého se očekává redesign, tenčí rámečky a mluví se o příchodu magnetického mechanismu k řemínkům.

Tablety se dočkají samozřejmě i vylepšené výbavy. Řada Pro by měla přijít s nejnovějším čipem Apple M3, Air dostane předloňský čip Apple M2. Odlišením bude také klávesnice Magic Keyboard, která by nově měla přijít už pouze pro modely Pro, jakožto primární pracovní nástroje.

V roce 2023 Apple nepředstavil jediný nový iPad . Letos podle agentury Bloomberg Apple více odliší iPady Air a Pro. Tomu by měly napovídat i změny velikostí displejů. Řada Air poprvé nabídne dva modely: o úhlopříčce 10,9" a 12,9". U řady Pro se můžeme těšit na displeje 11" a 13". Odlišením bude také technologie, řada Pro má dostat OLED panely.

V předchozím roce udělal Apple výjimku a vůbec poprvé nenabídl svůj nový čip poprvé v řadě Air, jako v minulosti. Zatímco iMac a MacBooky Pro už na řadu čipů M3 převedl, Airy si musely počkat. To se má podle MacRumors změnit už v březnu. Navíc tentokrát Apple hodlá uvést rovnou obě velikosti naráz, tedy 13,6" a 15,2" MacBook Air.

Aktualizované AirPods a nový model

Velké novinky letos čekají AirPody, zejména ty základní. Podle Marka Gurmana z Bloombergu by 4. generace AirPodů měla letos přijít dokonce ve dvou provedeních. Jedna bude naprosto základní odlehčená se základními funkcemi, druhá zamíří někam mezi ty základní a AirPods Pro. Počítá se u nich s podporou ANC a dostat by měly i dobíjecí pouzdro s USB-C konektorem a podporou vyhledání přes Findy My.



Základní řada AirPods se letos zřejmě rozšíří rovnou o dva modely. Počítá se také s novými AirPods Max v nových barvách a s USB-C.

Právě povinný USB-C konektor je i důvod kvůli kterému bychom se letos měli dočkat i nových náhlavních sluchátek AirPods Max 2. U nich se počítá s čipem Apple H2 známým z nových AirPods Pro, ten pomáhá k rychlejšímu a lepšímu zpracování zvuku a vylepšenému ANC. „Maxy“ by také měly dorazit v nových barvách. Zásadní změny ale nečekejme.