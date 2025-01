Guvernér České národní banky chce nakoupit bitcoiny. Mohla by v nich mít větší rezervy než ve zlatu

Guvernér ČNB Aleš Michl chce zítra radě představit plán, podle kterého by banka měla část aktiv uložit do bitcoinu. V současnosti má v devizových rezervách přes 146 miliard dolarů, většinu (111 miliard) tvoří dluhopisy, akcie a jiné cenné papíry. Přes 26 miliard má v depozitech jiných centrálních i komerčních bank, u BIS nebo IMF. Více než 4 miliardy drží ve zlatě.

Podíl v bitcoinu by ale mohl být vyšší než v cenných kovech. Michl mluví o tom, že by v nejznámější kryptoměně mohlo být až 5 % rezerv. Tedy 7,3 miliardy dolarů, při současné ceny okolo 102 000 USD za BTC by mohla Česká národní banka držet až 71 400 bitcoinů.

Neví se o žádné západní centrální bance, která by část rezerv diverzifikovala do kryptoměn. Středoamerický Salvador ale vlastní 6044 BTC. Jihoasijský Bhútán drží kolo 12 000 BTC. Evropská centrální banka však před investicemi do volatilního bitcoinu varuje a ekonomové ECB rovnou říkají, že skutečná hodnota bitcoinu je nulová.

Jestli však ČNB do bitcoinu opravdu investuje, je krajně nejisté. Michl v rozhovoru pro Financial Times řekl, že v radě ČNB zastává spíš opačný názor než ostatní. Ti jsou více konzervativní, zatímco on dlouhé roky působil jako investiční stratég, který měl rozumně riskovat.

Zdroj: FT via E15