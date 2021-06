Clubhouse zřejmě omylem prozradil, že chystá možnost textových zpráv

Ačkoliv Clubhouse proslavila možnost hlasové komunikace, dokonce funkci okopírovaly nebo se k tomu chystají všechny větší sociální sítě, aplikace nebude navždy postavena jen na ní. Plánuje zahrnout i možnost textových zpráv, firma to prozradila tak trochu omylem.

Několika uživatelům se totiž minulý týden objevil nový UI element nazvaný „Backchannel“. Nebyl vůbec dodělaný, šlo jen o prázdné pole bez možnosti vkládání textů. Funkce nebyla ani popsaná v poznámkách k poslední aktualizaci, a jakmile o ní lidé začali mluvit, tak zase zmizela.

Vypadá to tak, že element se dostal do aplikace omylem, druhá možnost je podivná forma uzavřeného beta testování. Clubhouse to komentovat odmítl, jen zmínil, že pravidelně zkouší nové funkce, které se do finálního produktu můžou dostat, ale nemusí. Věci, které jsou teprve ve vývoji, nicméně veřejně řešit nechce.

O něco sdílenější byl nedávno ředitel firmy Paul Davison, jenž hovořil – nepřekvapivě – na Clubhousu o tom, že lidé se možnosti přímých zpráv dožadují, chtějí prohlubovat svá přátelství. „Myslím si, že to je něco, co bychom měli mít,“ řekl s tím, že funkce ale nepřijde hned, zkombinovat ji s hlasovou komunikací nebude jednoduché. Zda půjde především o zprávy jeden na jednoho, nebo skupinové, případně obojí, neprozradil.

V každém případě Spotify je již podařilo přijít se samostatnou aplikací nazvanou Greenroom, která text i hlas zahrnuje. Stejně tak jsou přítomny i na Spaces od Twitteru. Pokud Clubhouse bude otálet, dost možná ho konkurence předběhne s jeho vlastním produktem.