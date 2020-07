Člověk zodpovědný za fantastický foťák v Pixelech přešel do Adobe. Chystá univerzální aplikaci

Když Google přišel s prvním telefonem Pixel, ukázal, že ke skvělé fotografii je software důležitější než hardware. Za oněmi kouzly stál Marc Levoy, který ale Google opustil a nyní má pro Adobe vyvíjet aplikaci pro fotografování.

Marc Levoy v Googlu vedl tým, který stojí za těmi hlavními vymoženostmi, které telefony Pixel mají. Tedy HDR+, portrétní mód či Night Sight (Noční vidění). Díky tomu firma dokázala, že na to, aby se stal její telefon jedničkou v rámci fotografování, stačí jedna čočka. A to v době, kdy ostatní výrobci přidávali jednu za druhou (což pokračuje do dnešních dní).



Takto vypadá prostředí fotoaparátu v telefonech Pixel.

Středem pozornosti se stal totiž software, který dokázal i z poměrně obyčejného hardwaru vymáčknout zázraky, což vedlo i k otázkám, kde končí fotografie a začíná smyšlená realita algoritmu. Posledním telefonem, který Google vydal, byl Pixel 4, jenž přinesl již druhou čočku s přiblížením, přinesl ale i softwarové vychytávky v podobě Astrorežimu pro fotografování hvězd.

Na dalších zařízeních se ale Marc již podílet nebude – firmu opustil v březnu a nyní se ukázalo, kam přešel. Pod křídla si jej vzalo Adobe, kde se bude věnovat opět fotografii. Projekt by měl být napříč Adobe a přinést univerzální aplikaci na fotografování. Adobe je sice nejvíce známo pro svůj Photoshop a další produkty, v poslední době se ale čím dál více orientuje i na mobilní segment.

Pro telefony tak nabízí jak Lightroom, tak i aplikaci Photoshop Camera a další. Není tak příliš překvapením, že chce své snahy rozšířit a uzavřít kruh – přinést tvůrcům prostředky nejen pro úpravu fotografií, ale i jejich pořízení. Univerzální aplikací pro telefony by navíc mohlo docílit toho, že podobné kousky, jaké umí Pixel, budou dostupné na mnohem větším počtu telefonů.

Zároveň ale aktuálně není jasná žádná konkrétní aplikace, která díky působnosti Marca vznikne. Je možné, že Adobe přímo rozšíří svou Photoshop Cameru, vytvoří nový produkt, či pouze rozšíření pro jiný stávající.

