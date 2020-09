Cloudflare přináší bezplatné anonymizační VPN Warp na PC a Macy

Více než rok poté, co Warp zamířil na Android a iOS, se tato služba pomalu dostává i na počítače. Cloudflare, který ji provozuje, již prvním zájemcům poslal pozvánky do betatestování. Anonymizační VPN je zcela zdarma a nemá žádné datové omezení. Prozatím funguje jen ve Windows 10 v1909+ a macOS Catalina+, do budoucna zamíří i na Linux.

Warp je následovníkem dříve spuštěného DNS resolveru 1.1.1.1, který prý dokáže adresy překládat rychleji než Google, OpenDNS nebo resolvery poskytovatelů internetu. Aplikace navíc přidává již zmíněné VPN postavené na novém protokolo Wireguard, kterým tuneluje veškerý provoz včetně DNS požadavků, které by se za jiných okolností daly sledovat. Poskytovatel internetu nebo někdo na stejné síti by sice při využití HTTPS nevěděl, jaká data přenášíte, ale poznal by, které weby navštěvujete. Warp tomuhle zabrání.

Protože jde o VPN, Warp vám přidělí cizí IP adresu. Na rozdíl od jiných služeb si ale nevyberete konkrétní zemi nebo server, ke kterému se připojíte. Cloudflare automaticky vybere geograficky nejbližší destinaci. V našem případě tak šlo o pražské centrum s adresou 8.40.30.48. Takové VPN se skutečně hodí jen pro anonymizaci veřejných Wi-Fi sítí. Kdybyste se chtěli tvářit jako Američan, který chce sledovat tamní katalog Netflixu nebo Hulu, tak máte smůlu.

Nic na tom nezmění ani budoucí placená verze Warp+. Ta navíc přinese jen chytré směrování Argo, které údajně zrychlí připojování k webům o třetinu, protože vybere kratší cestu, než by se o to postaraly jiné routery. Warp+ už funguje na mobilech, tam stojí 109 Kč měsíčně. Až dorazí na počítače, Cloudflare nabídne i slevové balíčky pro více zařízení.

Cloudflare má rozsáhlou síť datacenter po celém světě, aktuálně hostuje ve více než 200 městech více než 100 zemí. Z nejbližšího okolí má několik datacenter v Německu, po jednom v Praze, Vídni nebo Budapešti.