Články, hudba, video – za digitální obsah už se nezdráhají platit ani Češi. Služeb přibývá, zahraničních i ryze českých

Koronavirová krize nahrává do karet poskytovatelům digitálního obsahu. Počty uživatelů předplacených služeb rostou jak zpravodajským serverům, tak hudebním nebo televizním službám. Už i Češi se učí platit za to, co dříve měli zadarmo.