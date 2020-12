Čistokrevný hráč: Test 15,6" herního notebooku Acer Nitro 5

Acer přichází s novým modelem Nitro 5 vybaveným rychlým Ryzenem čtvrté generace a herní grafikou i 144Hz displejem a 1TB SSD.

Herní notebooky Acer Nitro 5 představují kompromis mezi špičkovými, ale výrazně dražšími herními stroji Predator a běžnými notebooky. Že jde o notebook určený pro hráče, je patrné hned na první pohled jak různými červenými prvky na těle notebooku včetně rudého podsvitu klávesnice, tak jeho zkosenými hranami a žebrováním na zadní straně základny.

Na rozdíl od strojů Predator je Nitro 5 plastové, a to i na zadní straně víka. Nemusíte se toho však bát, notebook je i přesto mimořádně pevný a bytelný – základna se při uchopení za roh nijak neprohýbá, jen víko je měkčí, což ale displeji nijak nevadí. Potěší nově zúžené rámečky především po stranách displeje, a také matné či polomatné povrchy, na kterých nijak neulpívají otisky prstů a snadno se čistí.



Víko i celé tělo je plastové, ale velmi pevné a odolné, navíc na jeho površích nijak snadno neulpívají šmouhy ani otisky

Panty má notebook akorát tuhé, víko je možné otevřít jen jednou rukou, a to do dostačujícího úhlu až 144°. Na to, že je notebook celoplastový, není nijak tlustý, a také příznivá hmotnost 2,17 kg umožňuje jeho nenáročné přenášení.