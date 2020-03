Čištění Facebook Messengeru dokonáno: příběhy na prvním místě, chatboti ustupují

Facebook slíbil zjednodušenou verzi svého Messengeru již v minulém roce, ale hlavní změna přichází až nyní. Aplikace zahodila všechny zbytečné záložky a nechala pouze dvě hlavní – jednu s konverzacemi a druhou s Příběhy.

Americká sociální síť původně chtěla zkopírovat koncept, který je typický hlavně pro asijské komunikační aplikace, typicky pak čínský WeChat. Ten neobsahuje jen klasický chat, ale i možnost, jak nakupovat zboží, lístky do kina a umožňuje spoustu dalších věcí včetně posílání peněz mezi přáteli. Celkově tak téměř nahrazuje klasické sociální sítě, jak je známe.



Zjednodušené rozhraní Messengeru zahazuje zbytečné záložky a nechává jen ty základní.

Facebook se v minulosti snažil o něco podobného, kdy do Messengeru přidával jednu funkci za druhou. Dočkali jsme se tak her, chatbotů a dalších přídavků, což celou aplikaci značně nafouklo a znepřehlednilo. Již v loňském roce se ale firma rozhodla, že se vrátí zpět ke kořenům a zaměří na to hlavní – tedy komunikaci.

Příběhy, příběhy...

Oproti již zmíněnému WeChatu se totiž primárně nezaměřuje jen na jeden konkrétní trh, ale globálně, což komplikuje integraci s dalšími službami a šíření nových funkcí šitých na míru pro konkrétní trhy. Součástí redesignu tak bylo odsunutí všech funkcí navíc, přičemž své prominentní místo získaly Příběhy.

Ty totiž používají stovky milionů uživatelů a staly se jednou z hlavních funkcí nejen na Instagramu, ale i WhatsAppu, Facebooku a právě Messengeru. Nově tak zabírají celou druhou záložku, na první pak klasicky naleznete chaty. Pryč je třeba záložka Discover umožňující prohledávat různé chatboty, stránky a hry.