Číslování mělo přinést pořádek… A pak přišlo nové matoucí Wi-Fi 6 Release 2

Sice už pomalu vyhlížíme Wi-Fi 7, ale na CESu místo toho přišlo Wi-Fi 6 Release 2. Po Wi-Fi 6 a Wi-Fi 6E jde o další iteraci standardu IEEE 802.11ax. Plán z roku 2018, že po přechodu na jednoduché číslování, jako to má Bluetooth, už v tom lidé konečně budou mít pořádek, se definitivně rozsypal.

Wi-Fi 6 Release 2 skutečně staví na Wi-Fi 6E, protože kromě 2,4- a 5GHz pásem pracuje také v tom 6GHz. Navíc má ale čtyři novinky. Tou největší je, že zavádí technologii MU-MIMO i pro uplink, dosud byla k dispozici jen pro stahování.

MU-MIMO zvyšuje reálnou propustnost sítě (a tedy i rychlosti), protože routerům dovoluje komunikovat s více zařízeními současně. Má více antén, více datových toků, takže připojené notebooky a mobily odbaví najednou, nikoliv „na střídačku“. Nově tedy routery podporují i vícecestný upload.

Další novinky se týkají IoT a úsporných spotřebičů obecně, neboť jde o technologie šetřící energii: Broadcast Target Wake Time, Extended Sleep Time a Dynamic multi-user special multiplexing power save.

Je pravděpodobné, že Wi-Fi 6 Release 2 nebude vyžadovat nový hardware, ale bude možné pomocí firmwaru aktualizovat stávající produkty. Firmy vyrábějící síťové čipy totiž hromadně ohlásily podporu a například Intel specificky zmiňuje, že jeho Wi-Fi 6E AX210 novinku nabídne.

Pachuť z matoucích názvů ale zůstává. Když už Wi-Fi Alliance přešla na čísla, měla ty drobné inkrementální změny označit desetinkou. Po Wi-Fi 6 jsme pak mohli mít Wi-Fi 6.1 (místo 6E) a Wi-Fi 6.2 (místo 6 Release 2).

Tvůrci si přitom mohli vzít ponaučení nejen z marketingových průšvihů u USB a HDMI, ale mohli se podívat i do vlastní historie. Když v roce 2016 navrhli nadstavbu 802.11ac (dnešní Wi-Fi 5), která mj. přinesla MU-MIMO na downlink, tak nová zařízení certifikovali pod označením Wave 2. V routerech i koncových produktech pak dlouho panoval zmatek, protože „ácéčkové“ wifiny se co do vlastností hodně lišily a změn ve značeních si prodejci ani uživatelé moc nevšímali.