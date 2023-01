Čipy AMD Phoenix přinesou do notebooků ohromný výkon a až 30hodinovou výdrž

Notebooky pak rozhodně budou mít do chladit, TDP je konfigurovatelné od 55 do 75 W. Nové intely nicméně jdou ve špičkách až na dvojnásobek .

Dragon Range jsou čipy určené do nejvýkonnějších pracovních stanic a herních notebooků. Využívají 6 až 16 procesorových jader Zen 4 , všechny s frekvencemi přes 5 GHz. Protože se u takových notebooků nepočítá s vytěžováním grafiky, případně výrobci nasadí diskrétní kartu pro hry, najdeme tu jen iGPU se dvěma jádry RDNA2.

AMD do Las Vegas přivezlo šest desktopových procesorů, těch mobilních má ale několikanásobně více. Míří do lowendu, highendu i střední třídy, osloví profíky i hráče. A poprvé využívá know-how Xilinxu, který si loni koupilo za 50 miliard dolarů .

Ryzen 7040HS „Phoenix“

Zen 4 / RDNA3

4nm výroba

PCIe 4.0

DDR5-5600, LPDDR5x-7500

USB4

Phoenix jsou rozhodně nejzajímavější čipy nové generace. Neženou se do extrému, mají maximálně osm jader Zen 4, byť s vysokými frekvencemi. AMD je ale doplnilo o výkonnou integrovanou grafiku Radeon 780M a 760M postavenou na architektuře RDNA3. Tedy té, na níž běží i špičkové desktopové Radeony 7900.

Zde jsou samozřejmě osekané co do jednotek i taktů, navíc bez vyhrazené VRAM, i tak by ale měly nabídnout zajímavý výkon pro hry nebo rendering videa. Průměrný výkon ve hrách je až o 21 % vyšší než u Core i7-1280P. Vícevláknový výkon v aplikacích jako DaVinci Resolve BlackMagic, V-Ray, Blender, Cinebench R23 nT nebo Handbrake je zase až o 34 % vyšší než u Apple M1 Pro. U enkódování videa nicméně nevíme, jestli AMD srovnává čistě CPU, nebo i jiné jednotky.

S Applem se však AMD měří ještě jednou. Phoenix jsou totiž první čipy x86 vybavené akcelerátorem pro AI výpočty. Bez nějakých bližších informací firma tvrdí, že její obvod XDNA od Xilinxu je o 20 % rychlejší než neuronový koprocesor v Apple M2. Jak se budou využívat v praxi, to zatím nevíme.

AMD u Phoenixu vůbec poprvé využívá 4nm výrobu od TSMC. Zároveň dokázala čip zkrotit tak, aby TDP bylo jen 35 W, výrobci jej ale mohou dostat i na 54 W. Tak či onak, Phoenix má pokročilou správu napájení, díky níž můžou vznikat notebooky, co vydrží až 30 hodin (při přehrávání videa). Těšíme se. První mašiny dorazí v březnu 2023.

Model Jádra/HT Frekvence P L3 cache iGPU TDP Ryzen 9 7940HS 8/16 4,0–5,2 GHz 16 MB 12C RDNA3 35–54 W Ryzen 7 7840HS 8/16 3,8–5,1 GHz 16 MB 12C RDNA3 35–54 W Ryzen 5 7640HS 6/12 4,3–5,0 GHz 16 MB 8C RDNA3 35–54 W

AMD uvádí také dvě řady čipů pro ultrabooky…