Čipset AMD A620 přináší levnější základní desky pro Ryzen 7000. Omezení tolik nebolí

AMD v pátek potichu uvedlo lowendový čipset pro platformu AM5. Očekávaný A620 má ze všech pěti dostupných čipsetů nejhorší výbavu, zároveň ale pořád dostatečně dobrou pro kancelářské i herní počítače. Díky tomu mohou vznikat desky startující na 85 dolarech, tedy přibližně 2500 Kč s DPH. Takové postupně uvedou na trh ASRock, Asus, Biostar, Gigabyte a MSI. Současné desky s B650 začínají na 4000 Kč.

Čipset A620 cílí jen na procesory s TDP do 65 W, což jsou v současnosti šestijádrový Ryzen 5 7600, osmijádrový Ryzen 7 7700 a dvanáctijádrový Ryzen 9 7900. To neznamená, že by šestnáctijádrový Ryzen 9 7950X s TDP 170 W nešel osadit, poběží však s nižším vícevláknovým výkonem, protože deska mu přiškrtí poskytnutou energii.



Schéma AMD A620

Ve hrách je však dopad minimální, což ukazují i testy s procesory v eko režimu. Otázkou samozřejmě je, jestli se některý výrobce neutrhne a nenabídne silnější napájecí kaskádu, ale AMD o takové možnosti nemluví.

Ze stejného důvodu na A620 nepůjde ručně ani automaticky (PBO) procesor přetaktovat. U pamětí ale možnosti ladění zůstanou. Samotné AMD slibuje podporu i pro profily EXPO DDR5-6000.

A620 B650 B650E X670 X670E Výbava CPU GPU 16× PCIe 4.0 16× PCIe 4.0 16× PCIe 5.0 16× PCIe 4.0 16× PCIe 5.0 SSD 4× PCIe 4.0 + 4× PCIe 4.0 4× PCIe 4.0

(volitelně PCIe 5.0) 4× PCIe 5.0 +

4× PCIe 4.0 4× PCIe 5.0 +

4× PCIe 4.0 4× PCIe 5.0 +

4× PCIe 4.0 USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) 4× 4× 4× 4× 4× USB 2.0 (480 Mb/s) 1× 1× 1× 1× 1× Spojení s čipsetem 4× PCIe 4.0 4× PCIe 4.0 4× PCIe 4.0 4× PCIe 4.0 4× PCIe 4.0 Výbava čipsetu PCIe 8× 3.0 8× 4.0 + 4× 3.0 8× 4.0 + 4× 3.0 12× 4.0 + 8× 3.0 12× 4.0 + 8× 3.0 OC CPU ne ano ano ano ano OC RAM ano ano ano ano ano USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gb/s) - 1× 1× 2× 2× USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) 2× 4× 4× 12× 8× USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) 2× - - - - USB 2.0 (480 Mb/s) 6× 6× 6× 12× 12× SATA 4× 4× 4× 8× 8×

Zcela chybí podpora rozhraní PCIe 5.0, ale i ono čtyřkové je pro dnešní grafické karty a SSD plně dostačující. Díky podpoře přímo v procesoru bude možné na deskách s A620 připojit jednu grafiku 16 linkami (nelze připojit dvě karty po osmi linkách) a dvě NVMe SSD se čtyřmi linkami, byť ne všechny desky tuto možnost nabídnou.

Čipset komunikuje s procesorem prostřednictvím čtyř linek PCIe 4.0. On samotný pak umí vyvést osm linek PCIe 3.0, které lze rozdělit mezi síťové a Wi-Fi karty, dodatečné NVMe SSD nebo rozhraní SATA. Pokud jde o USB, A620 podporuje dva konektory s propustností 10 Gb/s, dva s 5 Gb/s a šest se 480 Mb/s.

