Čip vs. klasika. Používáte eSIM, nebo máte fyzické SIM karty?

SIM karty se pro identifikaci mobilních zařízení používají přes 30 let. Prošly třemi fázemi zmenšování, ale žádná čtvrtá již nepřijde. Místo fyzických karet se budou používat nebo již používají jen zvláštní čipy na základních deskách či speciální obvody integrované v procesoru.

Největším propagátorem je Apple, který teď eSIM využívá u všech produktů spoléhajících se na mobilní síť. Novému formátu ale fandí i Google, Samsung, Motorola, Sony, Nokia nebo Microsoft. Výrobce ale nechme stranou, jak jste na tom s eSIM vy?

Už ji v mobilu, tabletu nebo hodinkách používáte? Měli jste s přechodem nějaké problémy? Nebo dáváte přednost klasice?

Vladislav Kluska

eSIM i SIM

Jeden z důvodů (těch minoritnějších), proč mám Pixel, je i ten, že má podporu eSIM. A to už od doby, než to bylo v každém telefonu. Jednu SIM kartu mám klasickou, druhou ale právě eSIM. Díky tomu mám dual SIM, což je pro mě nutnost, striktně chci oddělovat pracovní a osobní život, co se týče volání, SMS a vlastně veškeré komunikace. Nový mobil tak budu vybírat i podle toho a je mi vlastně jedno, zda to bude 2× eSIM (jako má už Pixel 7), nebo tam bude i nadále figurovat nějaký plast.

Dost možná je to i tím, že u T-Mobile je strašně snadné na eSIM přejít, prostě si v aplikaci vygeneruji novou SIM kartu a hotovo, na nic nemusím čekat, takže se nebojím změny mobilu. Naposledy výměna SIM mezi telefony trvala pár sekund a ani jsem nemusel hledat něco, čím se mi podaří vypáčit šuplík na karty :) U ostatních operátorů jsem nezjišťoval, jak to mají aktuálně, ale matně si vzpomínám, že u některých to byl ještě nedávno docela boj.

Jan Láska

eSIM i SIM

Poprvé jsem operátora o profil k eSIM (kartičku s QR kódem) požádal před třemi lety, když jsem potřeboval testovat první novodobé chytré véčko Razr od Motoroly, které nemělo slot na fyzickou SIM. Od té doby eSIM nepravidelně používám, pokud ji nějaký nově testovaný telefon podporuje, jednoduše do něj číslo nahraju. Svoje soukromé i pracovní číslo mám ale stále na fyzické plastové nanoSIM kartě.

Zatím je bohužel eSIM obecně výsadou dražších modelů telefonů, plošně ji používá pouze Apple u iPhonů, Google u Pixelů a Sony u Xperií. Ostatní výrobci mají eSIM vyhrazenou jen pro nejvyšší modely portfolia, někteří se k používání dokonce ještě neodhodlali vůbec.

Karel Kilián

Jen fyzické SIM

Vzhledem k tomu, že mi zatím rukama procházejí pouze telefony se slotem na fyzické SIM, jsem dosud neměl důvod řešit eSIM. Budu se i nadále snažit zůstat u klasické fyzické SIM, protože občas testuji telefony a vracet se z eSIM na SIM by mi (předpokládám) zbytečně komplikovalo život. Osobně ani nespatřuji v eSIM žádnou výhodu – vždyť přehodit SIM kartu z jednoho telefonu do druhého je otázkou minuty.

Lukáš Václavík

eSIM i SIM

Na integrované řešení jsem přešel loni na iPhonu, kde jsem potřeboval dvě karty, ale slot pro fyzickou tam byl jen jeden. Jinak bych se držel klasiky. To mi měsíc poté otloukl o hlavu pan Murphy. Telefon jsem musel poslat do servisu, neměl jsem po ruce jiný s eSIM, původní fyzická karta už nefungovala a pro novou se mi k operátorovi nechtělo. Takže jsem musel čekat a druhou kartu pár dnů nepoužívat.

Já chápu teoretické výhody eSIM, ale prakticky pro mě nemají smysl. Operátory střídat nemusím, jednodušší konstrukce a ušetřené místo v mobilu také nijak necítím. Smysl by to mělo v hodinkách, u nich zatím mobilní síť nepotřebuji.

Filip Kůžel

Jen fyzické SIM

Můj telefon podporuje oba formáty, používám fyzickou kartu. Mám roky stejné číslo, naposledy jsem měnil SIM kvůli podpoře 4G, ale k přechodu na eSIM ještě nebyl důvod. Chybí tu pádný argument, výhoda.

Dost možná je to polovičatostí, s jakou naši operátoři technologii adoptovali. Hlavním trumfem měla být možnost nakupovat, spravovat a měnit služby přímo v telefonu. V USA to jde, u nás ne.

Jakub Čížek

Jen eSIM

Přiznám se, že jsem na eSIM přešel relativně nedávno, když jsem si pořídil Pixel 4. Z dnešního pohledu mi to ale připadá, jako by to bylo už kdysi dávno před deseti lety. Elektronická SIM je pro mě v roce 2023 naprostá nutnost a samozřejmost jako třeba splachovací záchod, a tak mě docela vyděsilo tvrzení kolegů z Mobilmanie, že je to i nadále spíše okrajovka. Proboha, výrobci, nikdo normální přece nechce strkat do telefonu jakési plastové kartičky, aby si mohl zavolat a sledovat na mobilu Živě.cz. Už ten technologický pravěk konečně zrušte!

Tomáš Holčík

Jen fyzické SIM

Ne, že bych se eSIM bránil, ale zatím mne nic nenutilo ani nemotivovalo řešit přechod na eSIM. Mám telefon, který je umí, ale ta jednoduchost s přehozením fyzické SIM do jiného telefonu mi stále převažuje nad případnými výhodami eSIM.

Petr Urban

Jen fyzické SIM

Myšlenku eSIM plně podporuji a plastová kartička mi připadá jako přežitek, nicméně podpora je z mého pohledu tristní. Na to, jak dlouho se o technologii mluví… běžný telefon eSIM prostě nepodporuje a víc se k tomu říct nedá. Je potřeba apelovat na výrobce a operátory. Chytré hodinky nepoužívám.

A co vy, používáte eSIM, nebo máte fyzické SIM karty?