Čip Apple M2 je ve hře Shadow of the Tomb Raider výkonnější než mobilní hybrid AMD Ryzen 7 6800U

Na internetu se postupně objevují první testy nového čipu Apple M2, který nabízí vyšší procesorový i grafický výkon oproti starší generaci M1. Většinou jde o syntetické testy z různých programů, ale youtube kanál Hardware Unboxed vyzkoušel tento čip i v moderní náročné hře – Shadow of the Tomb Raider, která má výhodu, že je nativně k dispozici na macOS i Windows.

Jak je vidět na videu, kde si lze prohlédnout další zajímavé testy a skvělou efektivitu čipu z pohledu spotřeby a výkonu, Applu se v testované hře podařilo předehnat nejnovější generaci čipů od AMD.

Jde o poměrně významnou věc, protože Apple se na klasické hry zatím nijak nezaměřuje a oproti Windows je v nevýhodě, protože vývojáři na macOS velké hry příliš nevydávají (a když už, tak optimalizace není ideální).

Ve hře Shadow of the Tomb Raider v rozlišení 1 920 × 1 200 pixelů a dvojnásobným vyhlazováním na nejvyšší detaily dosáhl čip M2 s integrovanou 10jádrovou grafikou na průměrných 28 fps. Konkurenční osmijádro AMD Ryzen 7 6800U s turbem do 4,7 GHz, nejvyšší integrovanou grafikou Radeon 680M (12 jader, frekvence 2,2 GHz, architektura RDNA 2) a TDP 25 W přitom dosáhlo na 26 fps. V této úrovní grafické výkonu je přitom třeba i mobilní GeForce RTX 3050 od Nvidie.

Už v této fázi tak Apple dokáže být o 10 % rychlejší i v kategorii, která je pro něj značně nevýhodná a to i přes to, že má proti sobě moderní architektury Zen 3+ a RDNA 2. Rozhodně se lze těšit na to, co předvedou ještě výkonnější varianty M2 Pro, M2 Max a M2 Ultra.