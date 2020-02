Čínští výrobci telefonů vyráží do boje s Google Play Store. Naženou vývojáře do vlastních obchodů

Čtyři největší čínští výrobci telefonů vytvořili konsorcium, které jim má pomoci bojovat s dominancí obchodu s aplikacemi Google Play. Informuje o tom agentura Reuters, která cituje nejmenovaný zdroj. Huawei, Xiaomi, Oppo a Vivo v rámci nové skupiny připravují platformu, přes půjde snáze nahrávat aplikace.

Konsorcium se jmenuje Global Developer Service Alliance (GDSA) a jejím cílem je přijít s mezinárodním řešením, přes které půjde nahrávat aplikace do všech obchodů zmíněných značek naráz. V Číně je totiž Google Play Store zakázaný (stejně jako drtivá většina služeb Google) a tak je zvykem, že Číňané si aplikace stahují z vlastních obchodů typu Huawei App Gallery, Xioami App Store atd.

Funguje to v Číně, nicméně za hranicemi drží téměř monopolní postavení Google Play Store. Mezinárodní vývojáři tak obvykle zvolí jen obchod Googlu (a App Store od Applu), protože extra nahrávání aplikací do všech roztříštěných čínských obchodů je komplikované, zdlouhavé a nedostává se jim příliš velká podpora.

Pod GDSA má proto vzniknout systém, kdy bude stačit, aby vývojáři nahráli aplikaci do něj a software se automaticky dostane do všech čínských obchodů. Bude v nich tudíž více aplikací a lidé i mimo Čínu budou mít motivaci zvolit tyto obchody a nestahovat vše jen z Google Store - tak zní alespoň plán. Pro Google to může znamenat problém, ale jen částečně - jeho Google Store může dál těžit z toho, že v něm jsou populární aplikace Googlu, které jinde nebudou.

Informací o konsorciu ale není mnoho, ani jedna firma žádné prohlášení ještě nevydala. Existuje pouze web GDSA. Agentura Reuters uvádí, že novinka bude v počátku dostupná v devíti regionech, mimo jiné Indonésii, Rusku a Indii. Vždy jde o trhy, kde jsou čínské značky silné. Zpráva zmiňuje fakt, že Huawei má silnou prezenci v Evropě, takže dostupnost platformy na našem kontinentu lze očekávat.

Systém měl odstartovat v březnu, ale Reuters uvádí, že se tak možná nestane. Start dle agentury může zkomplikovat aktuální situace kolem nového koronaviru. Ten přidělává vrásky nejedné technologické firmě - například Apple všechny své obchody a kanceláře v Číně dočasně uzavřel.