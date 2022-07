Čínský SMIC vyrábí 7nm čipy. Pravděpodobně to není technologický skok, ale sprostá průmyslová špionáž

Čína je známá tím, že si z patentů moc vrásky nedělá, a nyní to platí i v případě pokročilých čipů. Čína byla několik generací za moderními továrnami od Samsungu nebo dokonce TSMC, analytická společnost Techinsights ale přinesla informace, že čínský výrobce SMIC už začal v malém vyrábět první 7nm čipy. Jak je to možné?

Podle všeho za technologickým skokem nestojí geniální inženýři, ale krádež duševního vlastnictví. Přímo od TSMC. Právě TSMC se už s SMIC kvůli podobným krádežím soudilo v letech 2002 a 2006, takže bude určitě následovat další bitva, která by měla mít i mezinárodní následky v podobě nových sankcí. SMIC to ale nemusí tak moc vadit, protože podobné sankce už pro firmu v oblasti exportu do mnoha zemí platí. Čínský trh je ale obrovský a navíc se Čína snaží technologicky osamostatnit, takže poptávky bude dost.

První 7nm čipy od SMIC se objevily v malé sérii čipů pro těžební stroje na bitcoiny (MinerVa Bitcoin Miner obsahuje celkem 120 malých čipů s celkovou spotřebou 3,3 kW) a pomocí reverzního inženýrství se velmi snadno podařilo odhalit, že SMIC používá až příliš podobnou výrobní technologii jako má TSMC.

Nutno podotknout, že SMIC rozhodně nesrovnal krok s ostatními výrobci 7nm čipů, protože zmíněné těžební čipy jsou z pohledu architektury a struktury poměrně jednoduché a lze odhadovat, že SMIC je stále minimálně dvě generace pozadu oproti TSMC nebo Samsungu.

SMIC zatím nemá možnost se dostat ke klíčové technologii a nástrojům pro EUV litografii od společnosti ASML, avšak jak se nedávno vyjádřili šéfové bezpečnostních služeb FBI a MI5, Čína má největší hackerské zázemí i pro použití na krádeže duševního vlastnictví z celého světa.