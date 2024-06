Čínský majitel TikToku kličkuje mezi přísnými sankcemi. S Američany připravuje čip pro AI

ByteDance, čínská společnost, která vlastní sociální síť TikTok, začala vyvíjet vlastní pokročilé procesory pro umělou inteligenci. S odkazem na dva zdroje z výrobního prostředí o tom informovala agentura Reuters. ByteDance čipy vyvíjí ve spolupráci s americkým Broadcomem, samotnou výrobu by měl zajistit tchajwanský TSMC.

Tímto by zpráva mohla skončit, dříve by šlo o zcela obyčejnou čipovou spolupráci. Jenže v současnosti to tak jednoduché není. Amerika už pár let vede s Čínou čipovou válku a v roce 2022 uvalila na zemi přísné technologické sankce, které se právě vývoje a výroby čipů týkají.

V praxi to znamená, že americké společnosti dodávající pokročilé technologie do Číny jsou pod drobnohledem úřadů a jejich obchodní aktivity podléhají licenčnímu procesu. Určité čipy a zejména stroje na výrobu procesorů do Číny jednoduše vyvézt nemůžou. Dokonce ani američtí experti nemohou v určitých případech pracovat na vývoji čipů pro čínské firmy.

Do sankcí se vejdou

Klíčem je nicméně slovo „pokročilé technologie”. Určitá spolupráce ještě probíhat může a právě na té se ByteDance domluvil s Broadcomem. Společně chtějí vytvořit 5nm AI čip, což sankce nezakazují, nicméně od té doby, co byla omezení zavedena (tedy poslední dva roky), k americko-čínské domluvě na 5nm nebo ještě pokročilejší čipové úrovni nedošlo. Alespoň ne veřejně.

ByteDance už v minulosti s Broadcomem spolupracoval, takže volba tohoto partnera není překvapivá. Jak připomíná Reuters, pokud vývoj dopadne úspěšně, čínský podnik tím získá stabilní přísun AI čipů, které nutně potřebuje a kterých teď v Číně nejsou plné sklady. Kdy by mohla začít výroba, již zajistí tchajwanský TSMC, zatím není známo, letos to nebude.

Nemá jen TikTok

ByteDance je podle dat z loňského roku ještě stále nejhodnotnějším startupem světa a stejně jako konkurence začal v posledních měsících masivně investovat do AI. Úspěšně ji integruje do TikToku, což je nejvýraznější značka, kterou vlastní, ale má i další nástroje. Jen na začátku letošního roku vydal další čtyři aplikace zaměřené na generativní AI. Představil i vlastního AI chatbota nazvaného Doubao.