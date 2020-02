Čínské systémy se naučily rozpoznávat tváře lidí i s rouškami

Čína ve velké míře spoléhá na svůj rozsáhlý systém rozpoznávání tváří, skrze který monitoruje své občany. Poslední týdny ale jeho fungování komplikoval fakt, že většina lidí kvůli nákaze koronavirem nosí roušky. Čínští inženýři se proto rozhodli technologii vylepšit, aby zvládla rozpoznávat i polozakryté obličeje. A podle prvních zpráv se jim to podařilo.

Jak informuje server Quartz, čínská společnost SenseTime – často označovaná jako nehodnotnější startup světa zaměřený na umělou inteligenci – systém na rozpoznávání vylepšila již začátkem února. Cílem bylo zajistit, aby plně identifikovatelní byli i lidé zakrytí respirátorem či rouškou.

Nově technologie podle firmy umí člověka rozpoznat pouze z jeho očí a okolí nosu, což dříve nebylo možné. Nasazení roušky tedy nevadí, a stejně tak husté vousy či šátky, které v minulosti rovněž systémy rušily. V neposlední řadě vylepšená technologie monitoruje, zda lidé vůbec roušku mají, a pokud ne, odešle stížnost čínským úřadům. Povinnost nosit masku je opatření, které bylo zavedeno v celé zemi kvůli zamezení šíření nákazy.

Koronavirus rovněž inspiroval výrobce těchto systémů podívat se podrobněji na funkci termálního zobrazování, kterou také integrovali do svých technologií. Díky tomu má vláda přehled o lidech, kteří mají zvýšenou teplotu nebo horečku a tím pádem mohou být nakažení. SenseTime systém na rozpoznávání obličejů obohacený o termální vizi již prodává a stejně tak další podobná čínská společnost Sunell.

Nemusela se ale nutně volit takto složitá cesta. Sanfranciská umělkyně Danielle Baskinová vymyslela způsob nošení roušky, který systémy nerozhodí a vyřeší i problém s odemykáním mobilu – prodává respirátor, na který natiskne váš obličej. Jste tak chráněni, ale stále máte na sobě svoji vlastní tvář.

