V čínských e-shopech se dnes slaví Singles' Day. AliExpress a spol. lákají na obří slevy

V západním světě mají černé pátky, kybernetická pondělí a letní Vánoce, v nejlidnatější zemi světa připadá největší slevové šílenství na 11. 11. Počátky tzv. Singles' Day sahají do 90. let minulého století, kdy vznikla tradice, že se nezadaní Číňané začali navzájem scházet na veřejných místech. Restaurace, obchody a další podniky se pak začaly pomocí slev předhánět v tom, kam lidi nalákat.

Dnes už se nezadaní mohou stýkat i online, proto se i tradice zlevněného nakupování přenesla na internet. A protože jsou čínské e-shopy otevřené celého světu a díky dotované dopravě zasílají zboží do celého světa (často zdarma), můžeme se z toho svátku těšit rovněž my.

Tamní gigant Alibama díky globálnímu působení každý rok posouvá rekord v obratu. Ještě v roce 2010 se jeho pokladnami na 11. 11. protočilo v přepočtu jen 100 milionů dolarů, v roce 2019 to bylo již 38,4 miliardy a loni pak 74,1 miliardy.

Kde slaví Singles' Day 11.11?

Jde například o obchody:

V jejich nabídkách najdete levnější mobily, chytré hodinky, robotické vysavače, drony, sluchátka, nabíječky, IoT techniku, elektrokola a koloběžky a různé typy příslušenství.

Dejte pozor na to, že letos vstoupila v platnost novela zákona o DPH, která ruší dřívější osvobození zásilek v ceně do 22 eur ze zemí mimo EU. Situace se tím leckdy zkomplikovala. V řadě obchodů vám teď vyměří DPH rovnou a zvolený dopravce vyřídí i případné elektronické celní prohlášení, takže nákup se nebude – až na vyšší cenu – lišit oproti dřívějšku. Není to však pravidlem a stále můžete narazit na zádrhele. Aktuální stav shrnujeme v tomto článku…

