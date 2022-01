Čínská válka proti videohrám pokračuje, stát už půl roku nepovolil žádný nový titul

Čína se netají tím, že chce tamní videoherní byznys zásadně omezit. Minulý rok vydala sérii kontroverzích zákonů, podle kterých může mládež hrát videohry jen pár hodin týdně. Zároveň stát bedlivě kontroluje, které tituly jsou k dispozici a které ne. Podle serveru South China Morning Post (SCMP) nyní situace zašla tak daleko, že žádné studio už půl roku nezískalo licenci k prodeji nové hry – státní regulátor je prostě přestal vydávat.

Řeč je o úřadu jménem Národní správa tisku a publikací v Číně (NPPA), který zajišťuje monitoring a regulaci herního průmyslu v zemi. Aby mohl vývojář nový titul uvést na čínský trh, NPPA podle tamních pravidel nejdříve prověří, zda je videohra vyhovující, tedy že nebude kazit morálku mladých osob, a pak úřad společnosti udělí licenci k distribuci tohoto titulu.

Už dříve byl proces přinejmenším lehce pochybný, NPPA si velmi vybíralo, čemu licenci udělí a čemu ne, nicméně pár videoher sítem vždy eventuálně prošlo. Problémem teď je, že se štěstí přestalo usmívat i na tento omezený počet vývojářů, nikdo v zemi nezískal novou licenci od července loňského roku.

Sama herní studia nerozumí tomu, co se děje, absence licencí pro ně ovšem znamená existenční ohrožení. Podle SCMP je mnoho vývojářů na pokraji bankrotu nebo už zkrachovalo (dokonce až 14 000 podniků), jiné větší firmy zvažují přesun do zahraničí. To se týká třeba Tencentu, čínská centrála TikToku zase začala propouštět zaměstnance své herní divize.

Sám úřad, jak je v Číně zvykem, nevysvětlil, proč náhle licence přestal vydávat, obecně se ale předpokládá, že jde o pokračování celostátního zátahu proti hraní videoher. Pro připomenutí, od loňského srpna můžou mladí Číňané strávit hraním vybraných her jen tři hodiny týdně. Nová pravidla navazují na prohlášení prezidenta Si Ťin-pchinga, který na loňském kongresu čínské komunistické strany označil údajnou závislost mládeže na videohrách mezi vážné problémy země.