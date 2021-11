Čínská informační mlha se zvedá a odhaluje elektromobil s dojezdem 1000 km

V srpnu proletěla světem zpráva, že v Číně dokončují auto s grafenovou baterií, dojezdem 1 000 km, životností 1 000 000 km a superrychlým nabíjením. Jde o vrcholnou verzi elektromobilu GAC Aion V a prodávat se měl začít v září. A tak jsme v září netrpělivě čekali. Marně.

V říjnu jsem obepsal všechny dohledatelné kontakty na automobilku, přímo jsem oslovil 14 zaměstnanců GAC, kteří měli v popisu pracovní pozice cokoliv kolem PR či marketingu. Jako by dokonale zafungoval „velký čínský firewall“, nepřišla jediná reakce. Až teď v půlce listopadu se internetem šíří další zprávy, zatím však nejsou příliš jasné.

Premiéra 19. listopadu

Aion V už se prodává ve 13 verzích s jedním či dvěma motory a bateriemi o různé kapacitě. Vrcholná verze, která nás zajímá především, se jmenuje Aion V LX Plus. V Číně už prošla certifikací MIIT (Čínské ministerstvo průmyslu a informačních technologií), 19. listopadu se má představit na autosalonu Guangzhou Auto Show – zřejmě tam GAC oznámí nový termín startu prodeje (odhady se různí od několika týdnů do několika měsíců) a konkrétní parametry.



Obrazový materiál z dokumentů MIIT. Tabulka ukazuje dojezd 1008 km, nutno však zdůraznit, že je to podle metodiky NEDC, která je optimističtější než novější WLTP.

Automobilka údajně uvedla, že v horkém počasí se zapnutou klimatizací auto ujelo 904 km, což je stále působivá hodnota a za příznivějších podmínek by se skutečně mohla dostat na magickou tisícovou hranici.

Cena, parametry a další 1000 km konkurence

V létě se psalo o grafenové baterii, která se z 0 na 80 % nabije za neuvěřitelných 8 minut, tentokrát se tyto informace z popisů vytratily. Použitá technologie má mít blíže ke konvenční lithiové baterii, hustotu uložené energie má zvýšit nový houbovitý materiál anody. A v tomto bodě opět nastává „čínská informační mlha“.

Některé zdroje mluví o hustotě uložené energie 205 Wh/kg, což není příliš působivá hodnota – pro srovnání Tesla Model 3 s články typu 2170 má 260 Wh/kg. Jiné zdroje však mluví o hustotě 280 Wh/kg. Pro první variantu hovoří informace, že model LX Plus je mírně větší, než standardní Aion V. Zdá se, že se výrobce na cílovou kapacitu 144,4 kWh dostal prostým zvětšením baterie.

Mimochodem zmíněné už dostupné verze auta stojí mezi 600 a 820 tisící Kč, dá se tedy předpokládat, že rekordní LX Plus bude stát kolem miliónu.

Zajímavé je, že Aion V LX Plus není první čínský elektromobil s udávaným dojezdem přes 1 000 km. Už dříve oznámený NIO ET7 však má používat solid-state baterie, které mají podle expertů do masové produkce ještě daleko. Aion by se měl na trh dostat dříve.



Aion V je SUV, NIO ET7 je aerodynamický sedan. Kdo vyhraje souboj o první 1000km elektromobil na čínském trhu?