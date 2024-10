Čínská firma Roborock poslala do vesmíru robotický vysavač. Byl sice jen ve stratosféře, ale přežil

Čínská firma Roborock, zabývající se výrobou robotických vysavačů a dalších zařízení pro chytrý úklid domácnosti, vyslala v srpnu tohoto roku do vesmíru svůj vlajkový model Roborock S8 MaxV Ultra. Ten se tak dle některých zahraniční médií stal prvním robotickým vysavačem, který se podíval do vesmíru.

Cesta Roborocku S8 MaxV Ultra do nebeských výšin byla realizována ve spolupráci s britskou firmou Sent Into Space. Její tým specialistů připravil let balónu naplněného vodíkem, který se vznesl až do výšky 110 000 stop nad povrchem Země, což je něco přes 33 kilometrů. Balón měl průměr 25 metrů a celá cesta trvala zhruba dvě a půl hodiny, přičemž hodina a půl byla věnována vzletu a zbytek času návratu zpět na zem.

Reálně dosáhl „jen“ stratosféry

Ačkoli některá zahraniční média o události informují jako o prvním letu robotického vysavače do vesmíru, ve skutečnosti přístroj dosáhl pouze stratosféry. Vesmír totiž oficiálně začíná na hranici označované jako Kármánova hranice, která se nachází ve výšce 100 kilometrů nad povrchem Země. Tato výška je uznávaná Mezinárodní leteckou federací (FAI) jako přechod mezi zemskou atmosférou a vesmírem. Sám Roborock ale v kampani používá frázi „out of this world“ (mimo tento svět).



Robotický vysavač ve stratosféře

Hlavní motivací tohoto neobvyklého nápadu byla snaha ukázat, jak jsou technologie a produkty značky Roborock schopné překonat hranice běžného používání. Vysavač ve vesmíru měl dokázat odolnost a funkčnost i v extrémních podmínkách, kde teploty klesají pod -60 °C a je zde nízký atmosférický tlak.

„Chtěli jsme dokázat, že naše technologie mohou fungovat i v těch nejdrsnějších podmínkách," uvedl jeden z představitelů společnosti. A vysavač nezklamal – i v těchto podmínkách zůstaly funkční všechny jeho klíčové vlastnosti a funkce, včetně bočních kartáčů a hlasového asistenta.

Jak probíhal let robotického vysavače

Příprava na let nebyla jednoduchá. Tým inženýrů musel například zvolit vhodnou konstrukci pro upevnění vysavače k balónu naplněného vodíkem. Důležitou součástí byla také integrace řídicího systému vysavače s palubní elektronikou balónu, která měla umožnit aktivaci funkcí vysavače během letu.



Příprava vysavače na let

Vysavač byl bezpečně připevněn k balónu pomocí speciálního držáku a před startem byla důkladně otestována veškerá jeho elektronika. Po vzletu balón stoupal a postupně se dostal až do výšky přibližně 33 kilometrů nad Zemí.

Po dosažení této hladiny byl robotický vysavač na dálku otestován – například byly spuštěny boční kartáče a kartáčový systém, který je určen k důkladnému čištění povrchů. Výsledky potvrdily, že si i v této výšce dokázal zachovat všechny své základní funkce.

Jestlipak si myslíte, že to přežil? No přežil!

Po přistání tým inženýrů zkontroloval stav všech elektronických a mechanických částí vysavače. Výsledky byly pozoruhodné – vysavač nejenže přežil, ale zůstal plně funkční. Baterie, motory, kartáče i hlasový asistent fungovaly bez problémů.

Celkově šlo nejen o praktický test odolnosti vysavače, ale také o marketingovou kampaň, která měla za cíl inspirovat zákazníky k tomu, aby přemýšleli o překonávání svých vlastních limitů. „Jde o to, jak můžeme posouvat hranice nejen v technologii, ale i v našich životech,“ vysvětluje výrobce hlavní myšlenku.

Roborock S8 MaxV Ultra je na první pohled jen dalším robotickým vysavačem, ale pod jeho povrchem se skrývá řada vlastností, které ho řadí mezi špičku. Mezi jeho hlavní přednosti patří silné vysávání, efektivní čištění rohů a okrajů, ale i možnost mopování. To vše je doplněno inteligentními funkcemi, jako je automatické vyprazdňování a doplňování vody, automatické čištění a podpora moderního protokolu Matter.

Zdroje: digitaltrends.com, nypost.com.