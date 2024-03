Číňané musí prodat TikTok, jinak mu v USA hrozí zákaz. O koupi by měl zájem exšéf Activision Blizzardu

Sněmovna reprezentantů včera schválila návrh zákona, který čínské společnosti ByteDance dává ultimátum. Buď prodá americká aktiva, nebo oblíbené síti hrozí zákaz. V dolní komoře Kongresu byla k podpoře výrazně většinová shoda mezi republikány i demokraty, návrh prošel s 352 hlasy proti 65.

Ještě jej však musí schválit senát a pak podepsat prezident. Joe Biden již řekl, že návrh podporuje. V senátu jej ale chtějí ještě podrobně prověřit, tamní demokraté podle Reuters nejsou zcela přesvědčeni, že taková regulace zahraničních společností je přípustná. Jakmile by zákon prošel, ByteDance by měl 165 dní na to, aby mu vyhověl.

Podporovatelé návrhu varují před vlivem čínské komunistické vlády, které musí tamní společnosti jít na ruku. V sázce je soukromí amerických uživatelů, který je na TikToku okolo 170 milionů. Číňané by pak mohli skrz tuto sociální síť a její algoritmy zmanipulovat blížící se prezidentské volby.

Šéf TikToku Šou C‘ Čche před zákazem varuje. Uživatelé si jej nepřejí a firmy či tvůrci obsahu by kvůli němu přišli o miliardy dolarů. Možný odprodej aktiv ale nekomentuje.

TikToku hrozil zákaz v USA ještě za Trumpovy vlády. Tehdy se mluvilo o tom, že by americkou část převzal Microsoft. Nakonec k tomu nedošlo. Podle zdrojů The Wall Street Journalu má o převzetí celého TikToku zájem Bobby Kotick, který přes 30 vedl herní vydavatelství Activision Blizzard, z něhož odešel krátce po odkoupení Microsoftem. Taková transakce by ale stála desítky či stovky miliard dolarů, oslovil prý proto i další potenciální investory. Mj. také Sama Altmana, zakladatele a šéfa OpenAI.

Síť čeká velká prověrka také v Evropské unii, kde na ni číhají hned dvě regulace. Nařízení o digitálních službách (DSA), které slouží k ochraně soukromí, a nařízení o digitálních trzích (DMA), jež má narušit monopolní praktiky. ByteDance je jedinou neamerickou společností, která se musí DMA podvolit.