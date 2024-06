Čína už zase kopíruje. Jejich Starlink pro domácnosti vypadá stejně a je výrazně dražší

Má to velmi podobnou anténu a web jako Starlink, funguje to velmi podobně jako Starlink, ale Starlink to není. Čína už se zase inspirovala na Západě, tamní firma OneLinQ přišla s vlastním řešením pro domácí satelitní internet, které až nápadně připomíná hardware prodávaný SpaceX.

Ne že by Čína svoji formu satelitního internetu neměla, ona ho má, ale je určený pouze pro armádu a bezpečnostní složky. Zařízení, které představilo OneLinQ, je podle čínských médií první, které umožňuje satelitní konektivitu pro civilisty.

Vestavěný router i baterie v balení

Součástí dodávaného balení je čtvercová stříbrná anténa, velmi podobné té, kterou prodává Starlink. Z dálky byste je od sebe nejspíš ani nerozeznali. Oproti anténě Starlinku je však o něco menší - čínská je vysoká 430 mm, ta Starlinku 513 mm.

Jsou tu i další drobné odlišnosti. V sadě například chybí router, což naznačuje, že je vestavěný uvnitř. Zařízení je také dodávané s 20 000 mAh baterií a odolným přenosným kufrem, kam lze veškeré komponenty uložit.

Design působí, že OneLinQ se svou satelitní sadou míří ani ne tak na běžné domácnosti ve městech, ale na zákazníky, kteří potřebují internet v přírodě mimo civilizaci. Veškeré propagační materiály ukazují lidi, jak si zařízení nesou do hor, lesů či pouští. Sada má zvládnout teploty od -20 do 55 stupňů Celsia a voděodolnost je na úrovni IP54.

Samotný internet zajišťuje hongkongská společnost APStar, napojená na čínskou státní CASC. APStar nemá satelity na nízké oběžné dráze, tak jako má Starlink, místo toho provozuje geostacionární satelity ve vyšších výškách. Zařízení OneLinQ má přijímat data konkrétně od družice APStar 6D. Výsledné připojení má přinést rychlost stahování až 100 Mb/s a nahrávání 20 Mb/s, což je srovnatelné se standardním tarifem Starlinku. Každá anténa poskytne Wi-Fi až do okruhu 50 metrů.

Čína Starlink nechce, ale závidí ho

Co není srovnatelné, je cena. Zatímco základní hardwarová sada Starlinku vyjde na 8800 tisíc korun a flat high performance na 70 500 korun, základ sada představená OneLinQ na 94 tisíc korun a silnější na 157 tisíc korun. Pravda, v čínské verzi je automaticky baterie a kufr, jenže i když si je rozhodnete ke Starlinku dokoupit, pořád jste na daleko nižší částce. OneLinQ bezprostředně neinformuje o výši měsíčních poplatků za užívání internetu.

Čína v minulosti bojovala proti tomu, aby Elon Musk do země svůj Starlink rozšířil, lidé by pak mohli mít přístup k necenzurované verzi internetu. Veřejným tajemstvím nicméně je, že čínská vláda rozsáhlou satelitní internetovou konstelaci Američanům závidí. Postupně proto buduje svoji vlastní, eventuálně by měla zahrnovat 26 tisíc satelitů. Pak si jistě vyrobí více podobných zařízení jako ty od OneLinQ a nebudou muset ani spoléhat na hongkongské družice.

