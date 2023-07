Čína spustila jaderný reaktor na tekutou sůl. Kdysi měl pohánět tryskáče, teď snad elektrárny

Na přední stránky novin se po padesáti letech opět vrací slibná technologie jaderných reaktorů MSR. Čínské ministerstvo životního prostředí totiž zkraje června schválilo desetiletý zkušební provoz 液态燃料钍基熔盐实验堆.

Pokud zrovna nejste zběhlí ve zjednodušené čínštině, vězte, že se v českém překladu jedná o experimentální reaktor s tekutým palivem na bázi roztavených solí s thoriem. Na anglofonních internetech jej najdete pod zkratkou TMSR-LF1 (Thorium Molten Salt Reactor – Liquid Fuel 1).

Historie reaktoru sahá do roku 2011, kdy jej začala projektovat (PDF) Čínská akademie věd ve svém šanghajském institutu aplikované fyziky SINAP. Technologie je ještě starší, Číňané otevřeli učebnice dějepisu a nechali se inspirovat americkým prototypem MSRE (Molten-Salt Reactor Experiment) z 60. let minulého století.

Reaktor, kterým proudí roztavená sůl

V čem se ale TMSR-LF1 liší od reaktorů v Dukovanech a Temelíně? Jak už název napovídá, palivem, tepelným médiem a chladivem v jednom, je roztavená sůl, která může cirkulovat reaktorem namísto obvyklé vody.



Cíle projektu TMSR-LF1 v prezentaci SINAP

Reaktor na bázi roztavených solí je menší, teoreticky jednodušší (až budou vyřešeny všechny komplikace), může pracovat v aridních oblastech a je principiálně bezpečnější.

Kdyby totiž došlo k protržení reaktoru, radioaktivní sůl ochlazením rychle zatuhne a na rozdíl od vody nikam dál nepronikne. Nehledě na to, že absence vody a také odlišné složení paliva ani neumožňuje obvyklé katastrofické scénáře, které si spojujeme s jadernými haváriemi zejména v Černobylu a Fukušimě.

Reaktor v motoru letadla Tekuté jaderné palivo, které by zároveň fungovalo jako tepelné médium v maličkém reaktoru, zaujalo už v 50. letech minulého století americké letectvo, a tak se zrodil projekt ARE (Aircraft Reactor Experiment).

Schéma reaktoru a prototyp na valníku po jeho demontáži ARE měl za úkol vyvinout jaderný reaktor s roztavenou solí, který by vyráběl energii pro pohon nadzvukových dálkových bombardérů studené války. K tomu nakonec nikdy nedošlo. Vše skončilo v souvislosti s rozmachem mnohem praktičtější a efektivnější raketové technologie (ICBM) a po zjištění hromady technologických komplikací třeba s korozí, kterou sůl způsobovala. Právě koroze je jedním z přetrvávajících rizik i u současných prototypů.

Reaktor v poušti Gobi

SINAP reaktor postavil na jižním okraji pouště Gobi v oblasti Wuwei. Pomezí země nikoho se pochopitelně pro podobné experimenty přímo nabízí – nebudou zde zvídaví diváci –, zároveň je to ale demonstrace toho, kde všude budou moci vznikat jaderné elektrárny, pokud se solné palivo/chladivo skutečně prosadí.



TMSR-LF1 se na jižním okraji pouště Gobi, tedy v oblasti, která je pro klasickou jadernou elektrárnu naprosto nevhodná

Čínou totiž sice protéká hromada velkých řek, jejich vody jsou ale pro jadernou energetiku dostupné jen ve východní části země a při pobřeží.

Vnitrozemí, hornatý západ a aridní sever naopak trpí nedostatkem dostatečně stabilních vodních zdrojů, elektrárny s roztavenou solí by tedy mohly být ideálním řešením.



Všechny čínské jaderné elektrárny se nacházejí na dolním toku řek a při pobřeží v rudé části mapy. Žlutá část trpí nedostatkem stabilních a silných vodních zdrojů

Sůl fluroidu lithnitého a beryllitého

Mimochodem, když už mluvíme o soli, samozřejmě nemáme na mysli tu kuchyňskou, ale chemický mix fluoridu lithného a fluroidu beryllitého (LiF-BeF). Když tuto sloučeninu rozpálíme na 500-600 °C, získáme tekutinu, která už může cirkulovat trubkami a předávat teplo turbíně (podobně jako voda).



Roztavená slaná polévka LiF-BeF. Zelený nádech způsobuje zbytkový fluorid uranu

V čínském experimentu by měla mít natavená sůl tepelný výkon 2 MW, přičemž teplota média osciluje v rozmezí 20 °C. Reaktor má dva okruhy s palivovou a chladicí solí:

Palivová sůl se ohřívá v rozmezí 630-650 °C a cirkuluje rychlostí 50 kg/s

a cirkuluje rychlostí Teplo odebírá okruh s chladící solí o teplotě 560-580 °C a s cirkulační rychlostí 42 kg/s

Palivová sůl se tedy štěpnou reakcí v reaktoru nejprve rozehřeje na 650 °C a rychlostí 50 kg/s proudí do tepelného výměníku, kde předává energii chladící soli, teplota klesá na 630 °C a ochlazená radioaktivní sůl teče zpět do reaktoru.



Schéma jaderného reaktoru TMSR-LF1 se dvěma okruhy s roztavenou solí

Okruh s chladící solí poté nese teplo konečně k finálnímu zpracování. V praxi by to byla turbína, na schématu výše ale vidíme jen prostý tepelný výměník sůl-vzduch... Komín. Výroba elektřiny ještě vůbec není na pořadu dne.

Mimochodem, právě proto je tekutina v názvu reaktoru zmíněná hned dvakrát (Thorium Molten Salt Reactor – Liquid Fuel 1). Se solí jako chladivem se totiž experimentuje i u reaktorů s pevným palivem. TMSR-LF1 nicméně používá roztavenou sůl jak pro generování tepla, tak pro jeho přenos.



TMSR-LF1 předcházel v roce 2019 simulátor TMSR-0

Thoriový palivový cyklus

Jak jsme si už řekli výše, roztavená sůl není pouze tepelným médiem a chladivem, ale na rozdíl od vody je i samotným palivem. Palivová sůl je proto vedle fluoridů lithia a beryllia dochucená ještě fluoridem zirkonia, uranu a konečně i thoria, které je stavebním kamenem thorium-uranového palivového cyklu.

Velmi jednoduše řečeno stačí nasypat do hrnce naši palivovou sůl a škrtnout pod kotlem zápalkou – dodat neutrony, nebo založit úvodní ohýnek s troškou štěpného paliva U₂₃₅ aj. Neutrony moderované grafitem budou ostřelovat izotopy thoria, které se postupně promění na izotopy uranu U₂₃₃, no a ty jsou už zdrojem štěpné reakce a uzavírají kruh.

Solno-thoriový reaktor díky tomu může fungovat i jako tzv. množivý reaktor, který vyrábí více paliva, než sám spotřebuje a po započetí štěpné reakce mu můžeme dodávat jen další neštěpitelný materiál (thorium), který se v ten štěpný promění až v kotli.

Méně toxický odpad a snáze dostupné palivo

Thoriový palivový cyklus má zároveň tu výhodu, že pracuje s méně toxickými látkami. Zatímco ten nejaktivnější radioaktivní odpad ze současného průmyslu bude v hlubinných úložištích zářit do okolí až tisíce let, v případě odpadu ze solno-thoriových reaktorů to jsou nejvýše stovky let a je ho ke všemu mnohem méně.



Thorium je hojně zastoupené v zemské kůře

Thorium má nakonec ještě jednu praktickou vlastnost, je totiž mnohem dostupnější než rudy bohaté na uran. S výzkumem thoriového palivového cyklu v jaderné energetice se proto začalo už krátce po II. světové válce.

Thorium je hojně zastoupené v zemské kůře a při povrchu se těží zpravidla ve formě monazitových písků, které jsou zdrojem mnoha dalších vzácných kovů, takže má jejich těžba a průmyslové zpracování bohatou tradici. Velká ložiska se nacházejí v Austrálii, Indii, USA, v Číně, ale i v kontinentální Evropě.

Proč už je nemáme v každé druhé vesnici?

Protože i když se vývoj počítá na dlouhá desetiletí, nese s sebou i mnoho nástrah, které je třeba konstrukčně vyřešit. Možná se to podaří právě čínskému experimentu.



Vzorek thoria, dobrou chuť

První překážkou je vůbec samotná certifikace, testování a výroba odlišné technologie. Může to znít jako drobnost, ale je třeba připomenout, že všechny komerční/civilní jaderné reaktory prostě fungují úplně jinak.

Vymýšlení něčeho nového, co přináší jen zlepšení parametrů, ale rozhodně žádný skok o několik řádů dál (například jako termojaderná fúze, tokamak), totiž vyžaduje investice, které se nemusejí vždy vyplatit. Poslední desetiletí se primární výzkum v energetice věnoval spíše obnovitelným zdrojům a jaderná energetika je relativně rigidní. Má to své opodstatnění: Pokud to funguje a nebouchá to, raději do toho moc nesahat!

Druhou překážkou je samotná roztavená cirkulující sůl a s ní spojená rizika. Především již zmíněná koroze čerpadel a dalších kritických částí výměníkových okruhů.

Jasno budeme mít snad za pár let

Zatímco tedy jedni čínský experiment vítají jako jednu z dalších cest rozvoje jaderné energetiky, jiní poukazují na fakt, že technologie stále není hotová a bylo by přehnané ji automaticky považovat za nástupce současných reaktorů.

Ostatně, i čínský TMSR-LF1 je výhradně experimentální reaktor, který dostal zelenou jen pro desetiletý provoz, jehož cílem je (pouze) ověření základních principů a efektivity thoriového palivového cyklu a nikoliv dodávka elektřiny pro západ Číny.

Jestli se tedy solno-thoriové jaderné elektrárny osvědčí i v praxi, budeme vědět spíše až na přelomu příštího desetiletí.