Čína si před olympiádou zaplatila armádu influencerů na Instagramu, TikToku a Twitchi

Pokud váš oblíbený streamer či jiný internetový influencer z ničeho nic začal v poslední době mluvit pozitivně o Číně, zřejmě je placen přímo čínskou vládou. Komunistický stát před začátkem zimních olympijský her v Pekingu začal sponzorovat armádu západních osobností na sociálních sítích, aby o zemi mluvily hezky. Má jít především o influencery na TikToku, Instagramu a Twitchi.

Čína tím chce snížit napětí, které kolem olympijských her panuje. Když nepočítáme covidovou situaci a debaty o tom, zda vůbec má cenu tak masovou akci pořádat během omikronové vlny, letošní akce je pod palbou kritiky kvůli poškozování lidských práv v provincii Sin-ťiang.

Ačkoliv stát dlouhodobě odmítá, že by ujgurské menšině ubližoval, existují důkazy o celých vyhlazovacích táborech, ve kterých se Čína nepohodlných lidí zbavuje. Několik států, včetně Ameriky a Austrálie se proto rozhodlo pro diplomatický bojkot olympijských her v Pekingu, nepošlou žádné své politické zástupce.

Čína z toho samozřejmě šťastná není a snaží si vylepšit svůj obraz co to jde, zašla až do té fáze, že si zaplatila celou PR agenturu, která o ní má před a během olympijských her na internetu šíří hezká slova. O zprávy se má postarat primárně armáda influencerů z Instagramu, TikToku a Twitche, všechno lidé, kteří mají stovky tisíc sledujících.

Projekt vede člověk z Fox News

Důležité na celém schématu je, že má jít o západní influencery, aby dokázali ovlivnit mladé západní publikům, které olympiádu bojkotuje nejvíce. Tito influenceři mají během svých přenosů mluvit o tom, jak má čínská kultura hlubokou historii, jak se dnešním Číňanům údajně žije skvěle a jaké ovoce nese čínsko-americká spolupráce.

Celá kampaň měla začít 22. listopadu a skončí 13. března s koncem zimní paralympiády. Každý influencer zapojený do projektu má o Číně v pozitivním duchu mluvit alespoň pětkrát. Kdo konkrétně je zapojen, není známo, nicméně hodnota kontraktu jen mezi čínským konzulátem v New Yorku a PR agenturou vlastněnou bývalým novinářem Vipinderem Jaswalem je 300 tisíc dolarů.

Jaswal, který v minulosti zasedl například ve vedení Fox News, uvedl, že si je vědom situace kolem Ujgurů nebo Hongkongu, ale bojkoty podle něj nejsou efektivní řešení. Podle svých slov chce jen zachránit integritu nadcházejícího sportovního svátku.

Zimní olympijské hry začínají 4. února v Pekingu. Kromě všeho výše zmíněného je Čína kritizována i za povinnou olympijskou aplikaci, kterou musí mít všichni návštěvníci a sportovci nainstalovanou. Software je bezpečnostních chyb a umožňuje úniky dat. Aplikaci MY2022 jsme podrobně rozebrali již dříve.