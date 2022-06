Čína se pokusí o nemožné. Chce kontrolovat všechny komentáře lidí na internetu

Čínská vláda přemýšlí, že ještě více omezí svobodu slova na tamním internetu. Místní státní internetový regulátor přišel s návrhem aktualizovaných podmínek pro online platformy. Všechny weby, sociální sítě apod. budou nově muset schvalovat veškeré komentáře, které uživatelé chtějí publikovat. Navíc budou muset shromažďovat informace o reálných identitách těchto uživatelů.

Správa kyberprostoru Číny, jak se regulátor nazývá, návrh zveřejnila v dokumentu Ustanovení o správě služeb internetových komentářů, jehož anglický překlad najdete zde. Nařízení existuje už od roku 2017, podle čínské vlády ale neodpovídá současné době, aktualizace údajně pravidla více dává do souvislosti s aktuálními čínskými zákony, ochranou dat a bezpečností.

Ochrana dat a větší bezpečnost jsou ovšem jen hezká slova na papíře, reálně nejde o nic jiného než další významný cenzorský zásah. Čínský internet je regulován masivně, západní služby jsou převážně zakázány, uživatelé nicméně ještě stále mají určitou volnost na místních platformách jako je Weibo, kde sem tam kritické komentáře k čínské vládě píší.

Viditelné to bylo hlavně během nedávných přísných covidových lockdownů v Číně, kdy například v Šanghaji lidé několik týdnů prakticky nemohli vycházet ven, vázlo i zásobování jídlem a vodou. Obyvatelé s tím byli nespokojeni natolik, že si na místních sociálních sítích stěžovali. Čínská vláda příliš zakročit nemohla, dosud se zaměřovala primárně na příspěvky jako takové, nikoliv na komentáře pod nimi.

Proto se rozhodla právě pro aktualizaci pravidel týkajících se komentářů. Platformy nově budou muset všechny komentáře uživatelů před zveřejněním schvalovat, nařízení počítá s tím, že služby budou muset najmout armádu moderátorů, kteří tuto kontrolu budou vykonávat. Netýká se to jen textu, ale i reakčních komentářů v podobě emoji, videí, GIFů či jiných obrázků.

Není jasné, jak to v praxi moderátoři mají stíhat. Čínský internet je velký, lidé produkují miliardy komentářů. V rámci stávajících pravidel schvalovacím procesem musely procházet jen diskuze pod účty, které se týkaly citlivých témat nebo v minulosti pravidla porušily a už to čínské moderátory zaměstnávalo natolik, že sotva stíhali. Navíc jak upozorňuje web MIT Technology Review, pro čínské internetové služby to budou astronomické náklady navíc.

MIT Technology Review z toho důvodu nevylučuje, že pravidla budou fungovat hlavně jako strašák jak pro uživatele tak pro provozovatele sítí, protože regulace takového rozsahu reálně nemůže být vymáhána. Lidé mají mít pocit, že „někdo nahoře“ jejich komentáře neustále vidí, avšak doopravdy je spíše neuvidí.

K novým pravidlům se nyní čínské firmy mohou vyjádřit, lhůta uplyne 1. července. Poté bude stanoveno datum, od kdy by novinka mohla začít platit. Součástí aktuálního návrhu má být takové nová povinnost, aby platformy o každém komentující shromažďovaly jeho reálnou identitu.