Čína obvinila Intel ze zneužití jednoho patentu pro výrobu čipů. Chce doplatit licenční poplatky

Ať už to zní jakkoli absurdně, je to skutečná realita. Čínská akademie věd, konkrétně její institut mikroelektroniky, podala žalobu na Intel kvůli porušení duševního vlastnictví.

Má se jednat o porušení patentu zaměřeného na výrobu FinFET čipů s přesným označením CN102956457B, který byl podán už v roce 2011. Vzhledem k tomu, že Intel používá FinFet u výroby většiny čipů, mohl by to být problém. Čínští držitelé práv chtějí po Intelu doplatit licenční poplatky v celkové sumě 28 664 380 dolarů.

V oblasti FinFET je od vynalezení této technologie poměrně rušno a jednotlivé společnost drží různé skupiny patentů s různou váhou. V mnoha případech tak dochází k vyrovnání a k dohodám.

Jak ale dopadne spor v tomto případě, je těžké předpovědět. Intel má ale určitě spoustu es v rukávě, protože FinFET začal používat už při výrobě čipů v roce 2011, zatímco zmíněný obecný čínský patent byl teprve vyplněn ve stejném roce. Pokud by ho Intel chtěl zneužít, trvalo by několik let, než se dostane do produkční výroby.