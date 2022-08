Čína má další vlastní grafiku. Innosilicon Fantasy 2 je sice pomalá, ale zato má minimální spotřebu

Čínský výrobce Innosilicon se pochlubil novým hardwarem, který je kritickou součástí moderních počítačů – grafický čip. Nový model Fantasy 2 se chlubí podporou novějších technologií a také velmi nízkou spotřebou.

Innosilicon Fantasy 2 je GPU s hrubým výpočetním výkonem 1,5 TFLOPS (FP32), ale je použitelný i pro akceleraci umělé inteligence, v rámci které nabízí 12,8 TOPS (INT8). Podporuje sice pouze starší PCI Express 3.0 (×8), ale to vlastně vůbec nevadí. Tento model má totiž spotřebu mezi 4 W až 15, zatímco předchozí generace cílila na jiný segment se spotřebou 20 W až 50 W a výkonem až 6 TFLOPS.

Čip podporuje různé druhy pamětí od LPDDR4 až po LPDDR5X s propustností až 102,4 GB/s a frekvencí 10 GHz. Kapacita je také volitelná mezi 2 GB, 4 GB nebo 8 GB. Mezi výstupy se nachází dva HDMI 2.0, jeden DisplayPort 1.4, VGA a LVDS.

Dle specifikací čip podporuje různé operační systémy, včetně Windows, na kterých zvládá rozhraní DirectX 11 a tedy i případné hraní her. Kdy se tento čip objeví v grafických kartách a za jakou cenu, to zatím nebylo oznámeno. Mělo by ale jít i o pasivně chlazené modely.