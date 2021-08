Čína bude potírat fake news. Hezké, ale patrně to znamená něco úplně jiného než na Twitteru a Facebooku

Poslední rok a půl byl kromě covidu ve znamení boje proti dezinformacím. Velké sociální sítě představily řadu nástrojů, které mají zamezit šíření nesmyslů a Čína nechce zůstat pozadu. Také po svých sítích bude chtít, aby sledovaly, zda uživatelé „nešíří fake news“. Ale jelikož je to komunistický stát s pokřiveným přístupem k lidským právům a specifickou představou o pravdě, pozorovatelé odhadují, že opatření dopadne hlavně na občanské novináře.

Na záměr upozornil server South China Morning Post, podle kterého za kampaní stojí deset (!) čínských regulatorních orgánů, ministerstvem propagandy počínaje, Nejvyšším lidovým soudem konče. Všechno jsou to státní organizace, které jednají na přímý rozkaz Pekingu.

Jejich snaha o potírání dezinformací bude zaměřena primárně na sociální sítě. V Číně jsou Facebook, Twitter a další zakázané, nicméně existují tu obrovské platformy jako WeChat (vlastněný Tencentem) nebo Douyin (čínská verze TikToku, obě sítě vlastní ByteDance), na kterých existují desítky, ne-li stovky tisíc tvůrců obsahu.

Někdy na tyto sítě propašují i názory, které nejsou zcela v souladu s politikou Pekingu, a to je z pohledu vlády problém. Ani se tím nijak zásadně netají, v oficiálním prohlášení kampaně stojí, že potírány budou „ilegální zpravodajské aktivity“ vykonávané jak mediálními domy, tak nadšenci, které lze nazvat občanskými novináři.

Tito lidé, kteří informují o dění okolo sebe, ale nejsou zaštítěni žádným oficiálním médiem, to mají v Číně těžké. Všichni novináři, aby mohli být zpravodajsky aktivní, musí mít státní licenci a když ji nemají, už se dostávají do problematické zóny a hrozí jim vězení. Jediné místo, kde mohli být alespoň trochu aktivní (když to dělali dostatečně fikaně), byly právě sociální sítě.

Jenže i v Číně se na těchto platformách objevují nebezpečné nesmysly, jako rady jak přírodně léčit covid-19 a podobně. Vládní snaha o potírání dezinformací tak nemusí být stoprocentně mířena jen proti svobodě slova, problémem spíš je, že Peking si pod výraz fake news může vložit úplně cokoliv. Takže svoboda slova stejně potírána bude ve velkém.

Zároveň je obecně známo, že Čína je sama velkým producentem dezinformací. Jen před pár měsíci to potvrdila v analýze Evropská unie, pravidelně se tomu věnují i výroční zprávy české Bezpečnostní informační služby (BIS).