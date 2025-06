Čím se budíte? Mobilem, hodinkami nebo něčím jiným?

Apple do budíku v iOS 26 konečně přidal možnost nastavit si odložení o 1–15 minut místo dosavadních pevných devíti. To nás přivádí k otázce, čím se vlastně ráno budíme, jaké k tomu využíváme technologie, možnosti a nastavení.

Používáte na hodinkách chytrý budík, který vás může probrat až 30 minut před nastaveným časem, pokud jste zrovna v lehké spánkové fázi? Používáte ono zmíněné odložené buzení (snooze), které vám dá dalších pár minut v posteli? Budí vás vibrace, vlastní melodie, nebo výchozí alarm? Pokud máte zvuk, je to spíš něco příjemného, nebo nebo naopak otravného, co vás probere?

Martin Chroust

Mobilem

Telefon mám při buzení jen jako jistotu, vstávám tak dlouho ve stejný čas, že se prakticky vždy vzbudím ještě před samotným budíkem. Hodinky při spánku nahradil prsten, takže se spoléhám na telefon a budík neodkládám. Když zazvoní, tak už jsem většinou dávno z postele. Zkoušel jsem i různé experimenty buzení podle fáze spánku v časovém intervalu, ale nepřineslo to žádný kýžený efekt. Mnohem důležitější je pro mě jít spát v ideální čas, než ráno protáhnout povalování v posteli o pár minut

Tomáš Holčík

Vstávám bez budíku

Většinou se probouzím okolo půl sedmé bez přispění budíku. Na hodinkách mám ale nastavený pro jistotu vibrační budík. Ráno mne navíc zvládne budit kočka žádající jídlo a vypuštění ven. Když se ale někam brzo ráno chystám, pro jistotu mám tři budíky. Jeden na hodinkách, druhý na mobilu a třetí na Amazon Echo. Proto ani nejsem přítelem různých posunutých budíků podle sledování fáze spánku. Buď musím vstávat přesně na čas, nebo budík nepotřebuju.

Marek Lutonský

Hodinkami

Když jsem používal Apple Watch, bylo to skvělé. Jejich nenápadné ťukání mě vždy probudilo – a probudilo jen mě. Garmin místo toho používá tradiční vibrační motorek, který je hodně slyšet.

Na Applu jsem také často používal odložení buzení o tradičních devět minut. Garmin má tuto funkci také, ale po ránu nikdy nevím, jestli je pro ni určeno pravé horní, nebo levé spodní tlačítko. Jedno odloží, druhé vypne, jenže kdybych vypnul, probudím se za hodinu. Chytrý budík, který by měl pro efektivní probuzení využívat spánkové fáze, na svém Forerunneru zatím nemám.

Vladislav Kluska

Něčím jiným

Vstávání je za mě ten hlavní důvod, proč mám chytrou domácnost. Když jdu večer spát, zalezu do postele a jen houknu "Ok Google, good night". Sám všude zhasne, stáhne roletu, řekne mi první událost, co mám na další den v kalendáři a zeptá se, na kolik hodin má nastavit budík. Absolutně boží, nemusím nad ničím přemýšlet, rovnou vím, co se další den děje a podle toho mu odpovím.

No a ráno stačí houknout na budík "stop" a spustí se ráno - vytáhnou rolety, rozsvítí lampa a řekne mi, co mě dnes čeká a jaké bude počasí. Bez toho už si beze srandy nedokážu představit existovat. Jediný, s čím bojuju, je to, že melodie je poměrně mírná a je snadné budík zastavit - proto ty rolety a světlo. Jinak bych byl občas schopný to zaspat :)

Petr Urban

Mobilem

Pokud něco snáším špatně, pak je to vstávání na budík. Bohužel nemůžu každý den vyspávat dle libosti. Roky na mobilu používám aplikaci Amdroid. Kdysi jsem v ní měl zvláštní pojistku na ověření, že jsem vzhůru a znovu neusnu. Musel jsem naskenovat QR kód v koupelně, což vyžadovalo, abych opravdu vylezl z postele.

Teď tam mám ověření tlačítkem. Objeví se po pěti minutách po primárním budíku. Kdybych znovu usnul, zapne se sekundární budík. Zvuky jsem si přizpůsobil, ale dávno to moc neřeším, vybral jsem si něco z knihovny. Amdroid mohu doporučit, pokud chcete něco, co svou komplexností připomíná jaderný reaktor. Tolik možností jsem v budíku snad neviděl.

Karel Kilián

Mobilem

V podstatě od svého prvního telefonu, kterým byla Nokia 5110, používám k buzení mobil. Do té doby jsem pro tyto účely využíval budík s rádiem a ještě předtím takzvanou digihru, která tuto funkci měla.

V průběhu let jsem zjistil, že ať si nastavím pro budík jakoukoli melodii, začnu ji časem bytostně nenávidět. Nakonec jsem našel jednu znělku z vánoční reklamy, která touto proměnou neprošla. Proto jsem si ji (poměrně komplikovaně) nastavil i jako vyzvánění na svém atkuálním iPhonu.

Filip Kůžel

Mám tu vzácnou schopnost, že se vzbudím 15 minut před jakýmkoliv budíkem, takže přemýšlím, co odpovědět :-) Ale realita je taková, že nejčastěji nastavuje budík manželka na mobilu. Když se potřebuju vzbudit sám, tak se osvědčily hodinky a na nich diskrétní vibrace, které vzbudí opravdu jen mě. Vstávám hned na první zavrnění, odkládat to nemá smysl.

Lukáš Václavík

Hodinkami

Už pár let hodinkami, ale když mám vstávat v nějakou nestandardní brzkou hodinku, tak si pro jistotu nastavím i mobil. Ještě jsem jej ale nepotřeboval, vibrace na Garmin Venu 3 mi přijdou dost silné, aby mě to probralo. Výrobce v dubnu uvedl hodinky Vivoactive 6 s funkcí Smart Wake Alarm, tak doufám, že ji zpětně dostane i do starších modelů. Tohle jsem už před drahně lety měl s chytrými náramky Xiaomi a Fitbit, dnes to podporuje kdekdo, tak nechápu, co Garminu tak trvalo.

A co vy, čím se budíte?