Čím nahradit WhatsApp: Vyberte si z 10 alternativních komunikátorů

Skype se dříve profiloval především v segmentu firemní komunikace, nicméně dnes má co nabídnout běžným uživatelům. Pochopitelně zvládá textovou komunikaci, nicméně jeho hlavní síla tkví ve vysoké kvalitě hlasových a video hovorů, včetně skupinových s až 24 uživateli.

Skype je v segmentu komunikačních aplikaci doslova dinosaurem – jeho kořeny sahají až do roku 2003. Těm, kdož z WhatsAppu odcházejí z důvodu propojení s Facebookem, by však mohla vadit skutečnost, že tento komunikátor spadá od roku 2011 pod křídla Microsoftu.

Ačkoli sdílení dat nemá být komplexní a nemělo by se týkat uživatelů v Evropě, připomnělo to skutečnost, že WhatsApp spadá pod Facebook (už sedmým rokem!) a že k dalšímu sbližování a propojování bude postupně docházet. Řada uživatelů, kterým Facebook z nějakého důvodu vadí, proto zvažují odchod – a takových není málo. Přecházejí k alternativním komunikátorům a třeba takový Signal v Americe zaznamenal 677% nárůst uživatelů a Telegram o 144 %.

Příjemná je také možnost používat aplikaci na více platformách současně – není tak například problém posílat zprávy z mobilu a následně pokračovat na počítači. K dispozici jsou také poměrně dobře fungující hlasové hovory. Jedinou funkcí, která by uživatelům WhatsAppu mohla chybět, jsou videohovory.

Z hlediska fungování je Telegram opět hodně podobný WhatsAppu – jen není zelený, ale modrý. A nepatří Facebooku. Uživatelé se nemusí dívat na žádné reklamy a neměli by mít obavy ani ze sdílení jakýchkoli dat souvisejících s jejich osobou.

V rámci posílání textových zpráv samozřejmě nechybí podpora samolepek, možnost sdílení souborů a fotek, hlasové či video zprávy. V obchodě si můžete stáhnout několik her, které je možné hrát v rámci aplikace.

Samozřejmostí je end-to-end šifrování, obchod s nálepkami či funkce, umožňující ukládání oblíbených zpráv, fotografií a dalších souborů do soukromého úložiště. Zajímavostí je časová osa, na které můžete sledovat všechny aktualizace stavů a změny profilových fotografií vašich přátel.

Další potenciální alternativou k WhatsAppu může být aplikace LINE . Z hlediska funkcí a schopností nabízí vše, co můžete od programů tohoto typu čekat: textové zprávy, hlasové i video hovory, včetně skupinových konverzací.

Zajímavou vlastností Kiku je podpora robotů , což je něco, co na WhatsAppu neexistuje. Pomocí robotů můžete hrát nejrůznější kvízy, dostávat tipy, přijímat nejnovější zprávy a další. Kik je oblíbený zejména mezi mileniály a dospívajícími – jeho základna čítá více než 240 milionů uživatelů.

Signal si přízeň uživatelů WhatsAppu získal mimo jiné i vzájemnou podobností a funkčností obou aplikací . S přimhouřením oka se dá tvrdit, že Signal je skoro jako WhatsApp obarvený namodro. Možná to není až taková náhoda – výkonným předsedou Signal Foundation je totiž spoluzakladatel WhatsAppu Brian Action.

Samozřejmostí je v tomto případě end-to-end šifrování pro bezpečné odesílání i příjem všech typů komunikace s ostatními uživateli. Šifruje se opravdu všechno, včetně hovorů, odeslaných souborů a záloh. Zdrojové kódy aplikace jsou veřejně dostupné na GitHubu, takže si každý (kdo tomu rozumí) může zkontrolovat, co a jak aplikace dělá.

Po mnoha letech postupného úpadku se vývojáři rozhodli aplikaci oživit. V dubnu loňského roku vydali ICQ New pro prakticky všechny platformy: Windows, macOS a Linux a pro mobilní telefony s operačními systémy Android a iOS.

Bridgefy

Jedním z hlavních nedostatků aplikací pro zasílání zpráv, jako je WhatsApp, je nutnost funkčního připojení k internetu. To v dnešní době na většině míst nevadí, avšak pokud se ocitnete mimo signál mobilní sítě, tak si prostě nepopovídáte. Přesně to je místo, kde do hry vstupují aplikace pro offline zasílání zpráv, jako je Bridgefy.



Možná již správně tušíte, že k přenosu zpráv musí využívat jinou technologii. Bridgefy může komunikovat přes Bluetooth nebo Wi-Fi Direct, z čehož logicky plyne, že funkčnost je omezená jen na určitou (nepříliš velkou) vzdálenost.

Bridgefy nabízí tři způsoby zasílání zpráv: kromě komunikace mezi dvěma osobami jsou k dispozici ještě režimy Mesh a Broadcast. Můžete tak posílat zprávy kamarádům, vysílat je celé skupině, a dokonce využívat ostatní uživatele jako uzly k odesílání zpráv na větší vzdálenosti.

Tento způsob komunikace může být užitečný například během přírodních katastrof a dalších situací, kdy nebudete mít k dispozici spolehlivé mobilní služby. Další výhodou je decentralizace – veškerá komunikace probíhá lokálně, nikoli přes centrální server, jak je tomu v případě ostatních komunikátorů. Malým, ale naprosto logickým omezením, je dostupnost aplikace pouze pro mobilní zařízení.