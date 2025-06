Čím nahradit Total Commander? Těchto 16 správců souborů umí skoro totéž a většinou jsou zdarma

1 / 16



Kdo zažil éru DOSu, jistě si vzpomene na legendy jako Norton Commander, Volkov Commander nebo domácí M602. Tyto správci souborů formovali způsob, jakým jsme tehdy pracovali s daty – rychle, přehledně a hlavně z klávesnice. Na jejich základech vyrostl i Windows Commander, později přejmenovaný na Total Commander, který se během let stal synonymem pro dvoupanelové prostředí. Dnes je pro mnohé stále nenahraditelný. Nás ale zajímalo, co nabízí současnost: existují alternativy, které se mu alespoň přiblíží? Prošli jsme desítky možností a vybrali šestnáct těch, které stojí za pozornost. Altap Salamander Mezi nejpovedenější alternativy Total Commanderu patří bezesporu český Altap Salamander. Tento tradiční dvoupanelový správce sází na osvědčený model – soubory lze pohodlně kopírovat, přesouvat, mazat či přejmenovávat, a to bez nutnosti sahat po myši. Poradí si s většinou běžných kompresních formátů, takže ZIP, RAR nebo třeba 7z otevřete prostým dvojklikem, jako by šlo o běžnou složku.

Altap Salamander Nechybí ani podpora vzdálených připojení přes FTP či SFTP, což ocení především ti, kdo pracují se servery. A klávesa F3? Stejně jako u Total Commanderu vyvolá jednoduchý, ale rychlý náhled obsahu souboru, ideální třeba pro kontrolu textových dat nebo zdrojového kódu. Altap Salamander má oproti svému slavnému vzoru jednu výraznou výhodu – je zcela zdarma. Už několik let je dostupný jako freeware, takže jej může legálně používat kdokoli bez nutnosti řešit licenci či platbu. V tomto ohledu tak svého placeného konkurenta Total Commander nejen dohání, ale vlastně i překonává. Pro domácí uživatele nebo menší firmy, které hledají úsporné řešení bez kompromisů na funkčnosti, je to nabídka, nad kterou se vyplatí zamyslet. Altap Salamander Licence: freeware

Pokračování 2 / 16 Directory Opus Directory Opus cílí na uživatele, kterým už běžný Průzkumník ve Windows nestačí – ať už kvůli omezené funkčnosti, nebo neergonomickému ovládání. Nabízí moderní prostředí, které si lze přizpůsobit do posledního detailu, a umožňuje pracovat buď v klasickém jednookenním režimu, nebo využít dvoupanelové zobrazení, jaké známe třeba z Total Commanderu. Stromová struktura složek pomáhá v orientaci a k tomu je tu ještě možnost otevřít vícero složek najednou a snadno mezi nimi přepínat pomocí záložek – podobně, jako to známe z webových prohlížečů.

Directory Opus Directory Opus jde výrazně dál než jen za samotné prohlížení a přesouvání souborů. Umožňuje například barevně odlišovat různé typy souborů – ať už podle přípony, velikosti nebo třeba data poslední úpravy. Přehlednost tak výrazně roste, zvlášť ve složkách s desítkami položek. Samozřejmostí je filtrování, pokročilé třídění a seskupování podle celé řady parametrů. Nechybí ani podpora pro připojení k FTP serverům, takže práce se vzdálenými daty je stejně pohodlná jako s lokálními. Archivní formáty jako ZIP, 7z nebo RAR otevřete bez externího nástroje, a v základní výbavě najdete i šikovné nástroje pro synchronizaci složek nebo hledání duplicitních souborů – ideální pro úklid zahlceného disku. Directory Opus není zdarma, a jeho ambice tomu odpovídají. Autoři nabízejí několik typů licencí, přičemž ta základní – určená pro jeden počítač – vyjde na 89 australských dolarů, což je v přepočtu zhruba 1250 korun. To může na první pohled působit jako vyšší částka, ale vzhledem k rozsahu funkcí a možnostem přizpůsobení jde o férovou nabídku. Navíc si program můžete předem důkladně vyzkoušet: k dispozici je 60denní zkušební verze, která nijak neomezuje funkčnost. Je to víc než dost času na to, zjistit, jestli vám tenhle robustní správce sedne lépe než zaběhnutý Total Commander. Directory Opus Licence: shareware

Pokračování 3 / 16 Double Commander Double Commander nijak neskrývá svůj původ – na oficiálním webu otevřeně přiznává, že se inspiroval Total Commanderem. A skutečně, při prvním spuštění je podobnost patrná na první pohled. Dvoupanelové rozhraní, klávesové zkratky, rozvržení menu – vše připomíná známé prostředí, na které jsou uživatelé TC zvyklí. Hlavní rozdíl ale spočívá v licenci: Double Commander je open source, šířený pod GNU licencí, takže jej můžete nejen používat zdarma, ale také upravovat nebo šířit dál. Pro ty, kdo hledají plnohodnotnou náhradu za Total Commander bez nutnosti pořizovat placenou licenci, jde o jedno z nejpřesvědčivějších řešení.

Double Commander Mezi silné stránky Double Commanderu patří funkce, které běžný správce souborů zdaleka nenabízí. Vestavěný textový editor zvládá zvýrazňování syntaxe pro řadu programovacích jazyků, takže se hodí nejen k běžným poznámkám, ale i k rychlým úpravám kódu či konfigurací. Integrovaný prohlížeč si poradí s obsahem souborů nejen v klasickém textovém formátu, ale i v binárním či hexadecimálním zobrazení – což ocení zejména techničtěji zaměření uživatelé. Co se týče práce s archivy, Double Commander s nimi zachází stejně jako se složkami: otevřete, prohlížíte, kopírujete. A výčet podporovaných formátů je působivý – od běžných ZIP a 7Z, přes unixové TAR a GZ, až po méně časté jako RPM, DEB či LZMA. V praxi to znamená, že většinu archivů rozbalíte či prohlédnete bez potřeby dalších nástrojů. Double Commander nabízí i řadu praktických detailů, které výrazně zvyšují komfort při každodenním používání. Zvládá vyhledávání nejen podle názvu souboru, ale i fulltextově – tedy i uvnitř obsahu dokumentů, což se hodí třeba při hledání konkrétního řetězce ve zdrojových kódech nebo poznámkách. Horní nástrojový panel si lze přizpůsobit podle potřeby – jednoduše si na něj přetáhnete ikony často používaných programů či skriptů a spustíte je jedním kliknutím. Příjemným bonusem je podpora doplňků pro Total Commander – konkrétně typů WCX, WDX, WFX a WLX. Pokud jste si tedy na TC zvykli na konkrétní plugin, je slušná šance, že vám poběží i tady. Program je dostupný ve 32bitové i 64bitové verzi, takže poběží i na starších systémech, kde jiný moderní software už často končí. Double Commander Licence: open-source

Pokračování 4 / 16 Explorer++ Pokud hledáte náhradu za klasického Průzkumníka Windows, která zůstává co nejblíže jeho filozofii, ale zároveň přidává několik praktických vylepšení, stojí Explorer++ za pozornost. Tento open-source správce sází na jednoduchost, přehlednost a nízké nároky. Může tak být ideální volbou pro ty, kteří chtějí něco navíc, ale nehodlají měnit celý způsob práce se soubory.

Explorer++ Rozhraní Explorer++ připomíná klasický Průzkumník, ale přidává funkci záložek, díky které lze mít otevřených více složek v jednom okně a přepínat mezi nimi jedním kliknutím. Dále nabízí panely s oblíbenými složkami, historii procházení, přizpůsobitelnou lištu nástrojů, hromadné přejmenování souborů nebo rozšířenou schránku. To vše je zabalené do kompaktního, přenosného balíčku bez nutnosti instalace. Velkým plusem je i to, že Explorer++ běží velmi rychle, téměř okamžitě se spouští a zvládá i větší složky bez zpomalení. Oproti robustnějším správcům nenabízí pokročilé funkce jako FTP klient, práci s archivy nebo skriptování, ale to je záměr – jeho síla spočívá ve zachování jednoduchosti, kterou vylepšuje o několik klíčových funkcí, jež Microsoft do Průzkumníka nikdy nepřidal. Explorer++ Licence: open-source

Pokračování 5 / 16 Far Manager Far Manager je v mnoha ohledech žijící fosilie – ale v tom nejlepším slova smyslu. Jeho vývoj začal už koncem 90. let a dodnes si drží styl, který připomíná klasické textové správce jako Norton Commander. Hlavní důraz je kladen na ovládání z klávesnice, které je svižné, přesné a po krátkém zvyku velmi efektivní. Myš sice podporována je, ale přiznejme si – kdo Far používá, většinou ji k ničemu nepotřebuje. Tento správce je jako dobře seřízený nástroj pro uživatele, kteří vědí, co dělají, a chtějí se soustředit na práci, nikoliv na grafické pozlátko.

Far Manager Far Manager sází na jednoduchost a účelnost, ale zároveň poskytuje překvapivě bohatou výbavu. V jádru najdeme interní prohlížeč i textový editor, což se hodí pro rychlé úpravy bez nutnosti přepínat do jiného programu. Uživatelská nabídka je plně přizpůsobitelná, stejně jako klávesové zkratky. Nechybí ani stromové zobrazení adresářové struktury nebo výkonné vyhledávání napříč disky. Co Far skutečně odlišuje, je jeho rozšiřitelnost: standardní funkce lze snadno doplnit pomocí pluginů a maker, která podporují skriptování. Díky tomu si zkušenější uživatelé mohou prostředí doladit tak, aby přesně odpovídalo jejich potřebám – a v některých případech dokonce automatizovat opakované úlohy. Far Manager je napsán v jazyce C++ a jeho rozhraní je dostupné ve více jazycích včetně češtiny, což potěší uživatele, kteří neholdují angličtině. Původně byl šířen jako shareware se 40denní zkušební lhůtou, ale v roce 2007 došlo k zásadní změně: Far přešel na open-source model a dnes je dostupný pod svobodnou licencí BSD. Díky tomu se otevřel vývojářské komunitě a začaly vznikat i verze pro další platformy. Vedle původního Windows tak dnes existuje i far2l – modernizovaný port pro Linux a macOS, který zachovává ducha původního programu, ale zároveň přináší vylepšení pro současné systémy. Far Manager Licence: open-source

Pokračování 6 / 16 fman Jedním z klíčových taháků správce souborů fman je jeho multiplatformnost. Program je dostupný nejen pro Windows, ale také pro macOS a několik hlavních linuxových distribucí – konkrétně Fedora, Ubuntu, Arch Linux a CentOS. To ocení především ti, kdo pracují napříč různými operačními systémy a nechtějí se pokaždé přizpůsobovat jinému rozhraní či logice ovládání. fman nabízí jednotné prostředí, které vypadá i funguje stejně bez ohledu na to, zda sedíte u MacBooku, pracovního ThinkPadu nebo serveru s Linuxem. Právě tahle konzistence napříč platformami je jedním z důvodů, proč si jej oblíbili vývojáři a techničtí uživatelé, kteří pravidelně přecházejí mezi systémy.

fman Zajímavou drobností, kterou fman odlišuje od řady jiných správců, je klávesová zkratka Ctrl+P. Ne, neslouží k tisku – místo toho vás tato kombinace rychle přenese do naposledy nebo často používaných složek. Jde o praktickou pomůcku, která šetří čas a eliminuje nutnost neustále klikat nebo opisovat cesty. Uživatelé si ji pochvalují hlavně při práci s projekty, kde je třeba často přepínat mezi několika lokacemi. Možnosti fmanu lze dále rozšiřovat pomocí pluginů. Ty rozšiřují základní funkce o nové schopnosti, ať už jde o podporu pro archivní formáty, synchronizaci souborů nebo integraci s nástroji pro vývoj. Výběr pluginů zatím není tak široký jako u etablovanějších správců, ale komunitní podpora roste a nové doplňky přibývají. fman spadá do kategorie takzvaných freemium aplikací – tedy programů, které si můžete zdarma vyzkoušet, ale pokud se rozhodnete je používat dlouhodobě, autoři očekávají, že přispějete zakoupením licence. Cena je stanovena na 39 eur, což odpovídá zhruba 970 Kč. Není to úplně málo, zvlášť když srovnáme fman s některými open-source alternativami. Na druhou stranu, pokud vám multiplatformní prostředí a minimalistický přístup sedne, může to být rozumná investice. Licencí zároveň podpoříte další vývoj, který u takto úzce zaměřených projektů často závisí právě na přímé podpoře uživatelů. fman Licence: freemium

Pokračování 7 / 16 FreeCommander FreeCommander zaujímá pozici mezi dvěma světy – kombinuje tradiční dvoupanelové rozhraní známé z pokročilých správců s některými prvky klasického Průzkumníka. Výsledkem je aplikace, která zůstává srozumitelná i pro méně technicky zdatné uživatele, aniž by se vzdávala pokročilejších funkcí. Ovládání je jednoduché a intuitivní, a to i bez hlubší znalosti klávesových zkratek. Výhodou, která se v praxi často hodí, je také přenositelnost – FreeCommander není třeba instalovat. Stačí zkopírovat jeho složku například na flashdisk a spustit jej z libovolného počítače, třeba i bez administrátorských práv. To z něj dělá ideálního společníka na cesty nebo pro servisní zásahy v terénu.

FreeCommander FreeCommander potěší i uživatele, kteří mají rádi, když se dá pracovat rychle, přehledně a bez zbytečného klikání. Funkcí má tolik, že by jejich úplný výčet vydal na samostatný článek – zde ale vybíráme alespoň některé z těch, které ocení i běžný uživatel. Nechybí například stromové zobrazení složek, které usnadňuje orientaci v adresářové struktuře, a velmi dobře funguje i práce s archivy – přinejmenším se základním formátem ZIP si poradí bez potíží. Užitečný je také snadný přístup k běžně používaným systémovým složkám – jako je Plocha, nabídka Start, nebo Ovládací panely – přímo z rozhraní správce. Nemusíte se tedy pokaždé proklikávat přes několik oken, abyste se dostali k základním funkcím systému. Z hlediska vzhledu a uspořádání pracovního prostoru nabízí FreeCommander slušnou dávku flexibility. Můžete pracovat ve dvoupanelovém režimu – a to buď vedle sebe, nebo nad sebou – anebo zůstat u jednodušší varianty s jedním oknem, blízké klasickému Průzkumníku. Jak už napovídá samotný název, aplikace je dostupná jako freeware. A co je příjemné: bezplatné použití se nevztahuje jen na domácí uživatele, ale licenčně je povolené i pro firemní nasazení. Pokud však chcete využít 64bitovou verzi, je potřeba autorovi přispět – minimálně devět eur. Není to podmínka, ale spíš forma poděkování, která navíc zpřístupní modernější sestavení, vhodné pro současné operační systémy. FreeCommander Licence: freeware

Pokračování 8 / 16 Midnight Commander Midnight Commander je klasikou mezi textovými správci souborů a dodnes má své pevné místo hlavně ve světě Linuxu a macOS. Jde o multiplatformní nástroj s kořeny sahajícími až do unixového prostředí, kde si získal oblibu díky své jednoduchosti, rychlosti a spolehlivosti. Na těchto systémech ho často najdete už předinstalovaný nebo dostupný z oficiálních repozitářů. Co se týče Windows, situace je složitější – oficiální podpora chybí a zájemci musí sáhnout po neoficiálních sestaveních, která jsou dostupná například na SourceForge. Ty sice funkčně pokrývají většinu možností, ale musíte počítat s tím, že některé detaily nemusí fungovat úplně bezchybně.

Midnight Commander Midnight Commander na první pohled připomene dávné časy DOSu – běží v textovém režimu a vizuálně navazuje na legendy jako Norton nebo Volkov Commander. Jeho uživatelské rozhraní je sice strohé, ale mimořádně efektivní. Ovládání probíhá především pomocí klávesnice a zkušenější uživatelé si rychle osvojí svižné workflow, které žádné grafické prostředí nenahradí. Program zvládá veškeré základní operace se soubory – kopírování, přesun, mazání, přejmenování – a nechybí ani funkce pro vyhledávání nebo spouštění příkazů. Součástí je i vestavěný prohlížeč a jednoduchý editor, které se hodí pro rychlou kontrolu textových souborů nebo úpravu konfigurací. Na první pohled spartánský, ale pod povrchem velmi schopný nástroj. Midnight Commander je distribuován jako open-source software pod licencí GNU General Public License, což znamená, že jej můžete zcela legálně používat zdarma – a to jak v domácím, tak i firemním prostředí. Není tedy třeba řešit žádné poplatky, omezení počtu instalací ani registrace. Díky otevřené licenci se navíc každý zájemce může podívat do zdrojového kódu a případně přispět k jeho dalšímu vývoji – ať už formou opravy chyb, přidáním nové funkce nebo překladem do dalších jazyků. Jde tak nejen o užitečný nástroj, ale i o živý komunitní projekt, který těží z dlouholetého vývoje a otevřenosti k novým nápadům. Midnight Commander Licence: open-source

Pokračování 9 / 16 Multi Commander Multi Commander je určen výhradně pro Windows a na první pohled zapadá do kategorie klasických dvoupanelových správců souborů. Zvládá všechny běžné operace – kopírování, přesouvání, přejmenovávání či mazání souborů a složek – a to jak myší, tak plně z klávesnice. Kromě toho ale přidává i řadu speciálních funkcí, které z něj dělají víc než jen moderní alternativu k Průzkumníku. Ovládání více oken zároveň, skriptování, práce s metadaty nebo třeba rozšířená manipulace s archivy – to vše je součástí základní výbavy. Multi Commander se tak hodí pro uživatele, kteří hledají flexibilní nástroj s pokročilými možnostmi, ale zároveň chtějí zůstat v prostředí, které je přístupné a srozumitelné i bez dlouhého studování manuálu.

Multi Commander Mezi silné stránky Multi Commanderu patří celá řada funkcí, které běžný správce souborů nenabízí – nebo je alespoň nenabízí takto pohromadě. Program si poradí s automatickým rozbalováním archivů i jejich snadným procházením, aniž by bylo nutné je nejprve extrahovat. Uživatelům usnadní práci také automatické třídění souborů podle definovaných pravidel nebo možnost přímé úpravy registru Windows. Nechybí ani podpora FTP serverů, takže správa vzdálených dat je stejně přehledná jako u místních disků. K tomu připočtěme výkonné vyhledávání, vestavěný prohlížeč souborů včetně obrázků a robustní skriptovací systém, který dovoluje automatizovat opakované úlohy. Multi Commander je dostupný zcela zdarma, a to bez skrytých háčků. Autor výslovně uvádí, že instalační balíček neobsahuje žádný balast – žádné pochybné panely do prohlížečů, adware, ani jiné nepříjemnosti, se kterými se u některých „freeware“ programů bohužel stále setkáváme. Projekt tak stojí hlavně na nadšení svého vývojáře a na podpoře komunity. Pokud vám aplikace usnadní život a rozhodnete se přispět, je to vítané – finanční podpora má sloužit výhradně k dalšímu rozvoji programu. Vzhledem k množství funkcí, které Multi Commander nabízí, je to férová nabídka. Multi Commander Licence: freeware

Pokračování 10 / 16 muCommander muCommander se mezi správci souborů vyjímá tím, že je postaven na platformě Java. Díky tomu není vázaný na konkrétní operační systém – stačí mít nainstalovaný Java Runtime Environment, a program poběží prakticky kdekoli. Autoři na oficiálním webu uvádějí podporu pro Windows, macOS, Linux, BSD i Solaris, ale ve skutečnosti ho lze spustit i na dalších méně rozšířených systémech. To z něj dělá zajímavou volbu pro uživatele, kteří pracují napříč různými platformami a hledají jednotné rozhraní pro správu souborů bez ohledu na to, u jakého stroje právě sedí. Výhodou je i to, že samotná aplikace je přenosná – snadno ji vezmete s sebou a spustíte tam, kde ji zrovna potřebujete.

muCommander muCommander sází na širokou konektivitu, a právě v tom spočívá jedna z jeho hlavních předností. Nabízí totiž nativní podporu celé řady síťových a cloudových úložišť – od klasických FTP a SFTP přes SMB, NFS a HTTP až po služby jako Amazon S3 nebo Hadoop HDFS. Nechybí ani Bonjour, který usnadňuje vyhledávání zařízení v lokální síti, zejména na platformách od Applu. Tím ale výčet nekončí. Program si poradí i s bohatou paletou archivních formátů, mezi které patří nejen běžné ZIP, RAR nebo 7z, ale také unixové balíčky jako TAR, GZip, BZip2, případně ISO obrazy a dokonce i méně časté formáty jako AR/Deb či LST. Díky této výbavě je muCommander solidní volbou pro ty, kdo potřebují efektivně pracovat s různorodými daty nejen na lokálním disku, ale i v síti nebo cloudu. muCommander potěší i ty, kdo preferují práci v rodném jazyce – rozhraní je totiž lokalizováno do 27 jazyků, mezi nimiž samozřejmě nechybí ani čeština. Přepnutí jazykové mutace je otázkou několika kliknutí, takže se v prostředí snadno zorientují i méně technicky zdatní uživatelé. A co se týče samotné dostupnosti, jde o otevřený software šířený pod licencí GNU General Public License. To znamená, že program můžete používat zcela zdarma, a to jak doma, tak ve firmě, a zároveň máte přístup ke zdrojovému kódu. Pokud tedy máte chuť nebo potřebu, můžete se zapojit do vývoje, upravit si aplikaci podle vlastních představ, nebo alespoň nahlásit chyby. muCommander Licence: open-source

Pokračování 11 / 16 OneCommander OneCommander je správce souborů navržený výhradně pro Windows, který se snaží přehodnotit zaběhnuté pořádky a nabídnout svěží pohled na to, jak by mohla vypadat práce se soubory ve 21. století. Místo klasického dvoupanelového uspořádání, které známe z Total Commanderu nebo jeho klonů, přichází s vícepanelovým rozhraním. To umožňuje otevřít několik složek najednou a přepínat mezi nimi podobně jako v moderních editorech kódu nebo webových prohlížečích. Výsledkem je přehlednější a rychlejší práce, zejména pokud se často pohybujete mezi různými adresáři nebo spravujete komplexnější strukturu souborů.

OneCommander OneCommander není jen o moderním vzhledu – pod kapotou nabízí řadu funkcí, které uspokojí i náročnější uživatele. Najdeme zde například nástroj pro hromadné přejmenování souborů, který umožňuje pracovat s regulárními výrazy, vzory nebo časovými značkami. Nechybí pokročilé filtrování a vyhledávání napříč složkami, integrace s cloudovými úložišti typu OneDrive nebo Disk Google a pohodlná práce s archivy, které lze procházet jako běžné složky. OneCommander rovněž vyniká vysokou mírou přizpůsobení – uživatelé si mohou nastavit rozložení panelů, barevná schémata nebo styl zobrazení podle vlastních potřeb. OneCommander dále potěší podporou klávesových zkratek, které lze ve většině případů přizpůsobit podle vlastních zvyklostí. Díky tomu je možné výrazně urychlit práci a minimalizovat potřebu myši – což ocení každý, kdo tráví se souborovým manažerem několik hodin denně. Program rovněž podporuje integraci s dalšími nástroji, například externími editory, skripty nebo systémovými utilitami, což z něj dělá flexibilní rozcestník pro každodenní práci s daty. Právě tato kombinace přizpůsobitelnosti, moderního rozhraní a funkční hloubky činí z OneCommanderu zajímavou volbu nejen pro běžné uživatele, ale i pro pokročilé profesionály – například vývojáře, administrátory nebo datové analytiky, kteří potřebují rychle a přehledně pracovat s rozsáhlými strukturami souborů. OneCommander Licence: zdarma pro domácí používání

Pokračování 12 / 16 Q-Dir Pokud vám tradiční dvoupanelové rozhraní připadá těsné, Q-Dir nabídne prostor, jaký byste čekali spíš od leteckého dispečinku. Název Quad-Directory-Explorer sice odkazuje na čtyři panely, ale v praxi můžete pracovat klidně i se šesti nebo šestnácti okny najednou. Každé z nich přitom funguje samostatně – můžete v něm prohlížet jiné složky, přesouvat soubory mezi panely a vytvářet si vlastní uspořádání podle potřeby. Ovládání je postavené na základech klasického Průzkumníka Windows, takže se v něm okamžitě zorientují i ti, kdo preferují práci myší.

Q-Dir Q-Dir v sobě spojuje vizuální přehlednost s praktickými funkcemi, které se v každodenní práci skutečně hodí. Nabízí rychlý přístup k často používaným složkám, a to formou záložek i uživatelsky definovaných zkratek. Práci usnadňuje také podpora archivních formátů a možnost připojení k FTP serveru, což z něj dělá víc než jen lokálního správce. Soubory lze navíc filtrovat podle různých kritérií a barevně odlišovat třeba podle přípon, což pomáhá udržet si pořádek i v rozsáhlých adresářích. A pokud potřebujete pracovat na více počítačích, přenos Q-Diru je otázkou zkopírování jedné složky na USB disk. Není třeba instalace ani nastavování práv. Q-Dir je k dispozici zcela zdarma, a to nejen pro domácí použití, ale i v komerčním prostředí. Při prvním spuštění se sice zobrazí licenční ujednání, jak je u podobného softwaru běžné, ale nečeká vás žádné vkládání kódů, registrace ani žádost o platbu. Co je však neobvyklé: autor programu si neříká ani o dobrovolný příspěvek. Nenajdete zde žádné tlačítko „Donate“ ani výzvu k podpoře. Q-Dir je tak jedním z mála pokročilejších správců souborů, které můžete bez omezení používat, aniž byste se kdykoli setkali s placenou verzí či funkčními limity. V dnešní době jde o trochu nenápadný, ale sympatický přístup. Q-Dir Licence: freeware

Pokračování 13 / 16 QT Tab Bar QT Tab Bar není samostatný správce souborů, ale šikovné rozšíření pro klasický Průzkumníka Windows, které mu vdechuje nový život. Po instalaci se do horní části okna přidá panel se záložkami – velmi podobný tomu, jaký známe z webových prohlížečů. Díky tomu můžete mít v jednom okně otevřeno hned několik složek najednou a snadno mezi nimi přepínat, aniž byste zahltili plochu několika instancemi Průzkumníka. Práce se soubory je pak rychlejší a přehlednější, zvlášť pokud často potřebujete přesouvat nebo porovnávat obsah mezi různými adresáři.

QT Tab Bar QT Tab Bar toho umí víc, než by se na první pohled zdálo. Kromě samotných záložek nabízí i řadu pokročilých funkcí, které dělají z běžného Průzkumníka nástroj pro mnohem efektivnější práci. Můžete si upravit vzhled a rozmístění záložek tak, aby odpovídaly vašim zvyklostem – ať už preferujete kompaktní zobrazení, barvy podle typu složky nebo náhledy. K dispozici je také možnost vytvářet skupiny záložek, díky nimž otevřete oblíbené adresáře jedním kliknutím, třeba při startu systému. Pro pokročilejší uživatele je tu podpora vlastních skriptů, pomocí kterých lze automatizovat rutinní úkony – například přejmenování souborů, přesuny mezi složkami nebo dokonce spouštění externích nástrojů. Velkou předností QT Tab Baru je jeho nenápadná, ale přitom hluboká integrace do prostředí Průzkumníka Windows. Instalace je rychlá a bez zbytečných složitostí – po zapnutí doplňku můžete nové funkce začít používat okamžitě, bez potřeby učit se úplně nové rozhraní nebo měnit zaběhnuté pracovní návyky. A právě v tom spočívá jeho síla: přidává možnosti, aniž by překážel. Navíc je mimořádně přizpůsobitelný – ať už jde o funkce, zkratky, nebo vizuální styl. Každý si tak může QT Tab Bar doladit přesně podle toho, co mu při každodenní práci vyhovuje. QT Tab Bar Licence: freeware

Pokračování 14 / 16 Tablacus Explorer Tablacus Explorer je správce souborů pro Windows, který si zakládá na flexibilitě a rozšiřitelnosti. Základní prostředí je jednoduché a přehledné, ale nabízí hned několik pokročilých možností, jak pracovat se složkami – ať už prostřednictvím více panelů, nebo pomocí záložek v jediném okně. Díky tomu můžete mít současně otevřeno několik adresářů a snadno mezi nimi přepínat, aniž byste museli přeskakovat mezi několika instancemi programu. Silnou stránkou Tablacusu je systém zásuvných modulů, který umožňuje přidávat nové funkce podle vlastních potřeb. Ať už jde o speciální filtry, vlastní skripty nebo podporu dalších formátů a nástrojů, každý si může sestavit správce doslova na míru.

Tablacus Explorer Jedním z největších trumfů Tablacus Exploreru je jeho nenáročnost. Aplikace byla navržena s důrazem na co nejmenší spotřebu systémových zdrojů, což ocení především majitelé starších počítačů, notebooků s nižším výkonem nebo systémů, kde je každý megabajt paměti znát. Program se spouští svižně, nezatěžuje procesor a i při práci s více panely či záložkami si udržuje plynulou odezvu. Díky tomu představuje ideální volbu nejen pro uživatele, kteří hledají lehkého správce pro nenáročné úkoly, ale i pro ty, kdo chtějí mít po ruce rychlý nástroj třeba na flashdisku. Tablacus Explorer vyniká mimo jiné i tím, jak snadno si ho může každý upravit k obrazu svému. Uživatelské rozhraní je plně konfigurovatelné – panely lze uspořádat, měnit jejich rozložení, přidávat nebo skrývat jednotlivé nástrojové lišty, případně si nadefinovat vlastní tlačítka pro často používané akce. Díky tomu si aplikaci přizpůsobí jak minimalisté, kteří chtějí co nejčistší prostředí, tak nároční uživatelé vyžadující přímý přístup ke komplexním funkcím. Tablacus navíc podporuje skriptování, takže si pokročilí uživatelé mohou automatizovat opakované úlohy nebo vytvořit zcela nové funkce na míru. Výsledkem je správce, který sice působí nenápadně, ale v rukou zkušeného uživatele se mění v mimořádně výkonný nástroj. Tablacus Explorer Licence: open source

Pokračování 15 / 16 Unreal Commander Unreal Commander je správce souborů, který staví na klasickém dvoupanelovém rozhraní – tedy osvědčeném modelu, jenž umožňuje rychlé a přehledné přesuny mezi složkami. Navigace i manipulace se soubory jsou zde řešeny intuitivně, ať už jde o běžné operace jako kopírování, mazání a přejmenování, nebo o složitější úlohy typu synchronizace. Silnou stránkou je podpora široké škály archivních formátů – kromě běžných ZIP a RAR zvládá také ACE, CAB, JAR, TAR, LHA, GZ a TGZ. Uživatel tak může pracovat s komprimovaným obsahem napřímo, bez nutnosti používat externí nástroje.

Unreal Commander Nabízí sadu funkcí, která bez nadsázky konkuruje i zavedeným placeným správcům. Uživatelé mohou využít pokročilé vyhledávání, hromadné přejmenování souborů nebo synchronizaci složek – což se hodí například při správě záloh nebo přesunech mezi disky. Vestavěný FTP klient umožňuje přístup k vzdáleným serverům, zatímco podpora záložek a historie zrychluje navigaci mezi často používanými místy. Nechybí ani podpora pluginů WCX a WLX známých z Total Commanderu, vestavěný prohlížeč, náhledy souborů, práce v síti či podpora drag-and-drop. Příjemným detailem je možnost spouštět operace na pozadí – například kopírování nebo mazání – bez blokování celé aplikace. Pro náročnější uživatele je tu i funkce WIPE pro bezpečné mazání souborů a možnost nastavit vlastní obrázek na pozadí. Unreal Commander tak představuje komplexní nástroj, který i přes nulovou cenovku nabízí výbavu, jakou bychom čekali spíš u profesionálních řešení. Unreal Commander Licence: freeware

Pokračování 16 / 16 XYplorer XYplorer zaujímá zajímavou střední cestu mezi klasickými dvoupanelovými správci ve stylu Total Commanderu a tradičním Průzkumníkem Windows. Na první pohled pracuje s jedním hlavním oknem, ale díky promyšlené podpoře záložek umožňuje mít otevřeno hned několik složek současně a přepínat mezi nimi podobně jako v moderním webovém prohlížeči. Kombinuje jednoduchost a přehlednost s flexibilitou, kterou jinak nabízejí spíše pokročilejší správci.

XYplorer XYplorer nabízí široké možnosti přizpůsobení – od barevných schémat až po rozvržení panelů a chování jednotlivých prvků rozhraní. Výkonné vyhledávání souborů patří k jeho silným stránkám: zvládá jak klasické hledání podle názvu, tak i pokročilé filtry a logické výrazy, které výrazně zkracují čas při práci s velkými objemy dat. Aplikace rovněž podporuje řadu nástrojů pro automatizaci – ať už formou předdefinovaných akcí, skriptů, nebo vlastních tlačítek, která lze navázat na konkrétní úkoly. Výsledkem je prostředí, které vám umožní skutečně zefektivnit práci: méně klikání, více přehledu a znatelně vyšší produktivita, ať už spravujete fotky, projekty nebo pracovní data. XYplorer patří mezi komerční aplikace, takže za jeho používání je třeba zaplatit – i když nabídka je poměrně vstřícná. Základní licence s ročními aktualizacemi vyjde na 34,95 dolarů, což v přepočtu odpovídá zhruba 760 Kč. Pokud však nechcete řešit budoucí obnovování licence, můžete rovnou sáhnout po variantě s doživotními aktualizacemi za 69,95 dolarů, tedy asi 1 520 Kč. Vzhledem k rozsahu funkcí a pravidelné podpoře jde o částky, které si obhájí své místo zejména u náročnějších uživatelů. Výhodou je možnost si program předem vyzkoušet – k dispozici je 30denní plně funkční zkušební verze, která umožní prověřit, zda vám filozofie a možnosti XYploreru skutečně sednou. XYplorer Licence: shareware

