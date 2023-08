Cíl: Merkur. Japonsko-evropská sonda BepiColombo má nejvýkonnější soustavu iontových motorů, jaké ve vesmíru potkáte

Sonda BepiColombo má nejen zajímavý název, ale také velmi zajímavé cíle. Na konci mise bychom se měli dozvědět trochu více o první planetě naší sluneční soustavy.

Jde o společný projekt Evropské kosmické agentury (ESA) a Japonské kosmické agentury (JAXA). Zvláštní jméno sondy odkazuje na italského vědce, matematika a inženýra jménem Colombo (1920–1984), křestní jméno toho muže znělo Giuseppe, nechával se ale oslovovat familiárně „Bepi“.



Japonsko-evropská sonda BepiColombo

Když k tomu dodám, že předmětem jeho bádání byla právě planeta Merkur a že to byl on, kdo spočítal, jak dostat sondu ze Země na oběžnou dráhu Merkuru za využití gravitačního manévru kolem Venuše, začíná to do sebe hezky zapadat.

Ale mám i další dílky do skládačky – výpočty k využití gravitačního manévru (někdy se označuje jako gravitační prak) byly přetaveny v realitu u sondy Mariner 10, která se takto skutečně dostala k Merkuru. Gravitační prak se pak začal používat docela běžně a pochopitelně jej využila i sonda BepiColombo, takže to jméno tady skutečně sedí.



Japonská sonda MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter) před složením

Mise je složená ze dvou sond: Mercury Planetary Orbiter (MPO) vyrobený ESA a Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO) vyrobený JAXA. Součástí mělo být také přistávací pouzdro Mercury Surface Element (MSE), sonda s hmotností asi 44 kg měla dosednout na povrch Merkuru a pracovat tu asi týden, na povrchu planety totiž panují dost nehostinné podmínky, teplota může kolísat asi od -180 °C do asi 430 °C. Z finančních důvodů ale bylo toto pouzdro nakonec vyškrtnuto. Tyto dvě sondy budou společně cestovat až do prosince 2025, kdy se rozdělí a každá se usadí na své oběžné dráze, ta se liší s ohledem na to, co bude každá sonda zkoumat.



Evropská sonda MPO (Mercury Planetary Orbiter) před složením