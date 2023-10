Chytrý zámek Netatmo otevírá byt telefonem nebo běžně vypadajícím klíčem s NFC

Oficiálně se česky jmenuje Smart Zámek, případně anglicky Smart Doorlock a plní to, co od chytrého zámku očekáváte: snadnou instalaci místo stávajícího zámku ve dveřích a chytré funkce v podobě přihlašování telefonem nebo lepší správy přístupu pro případné návštěvy.

Oproti různým alternativám čínské či americké provenience máte v případě Netatma jistotu evropského vývoje s ohledem na evropské provedení dveří a také snadnou instalaci s potřebnými případnými redukcemi pro tenčí či tlustší dveře.

Netatmo si také dalo záležet na tom, aby se neměnilo základní UX používání zámku na dveřích. Se zámkem dostanete (nebo si dokoupíte) i několik klíčů, doslova připomínajících klasické klíče. Místo zoubků či prohlubní jsou ale hladké černé. Uvnitř je totiž NFC čip, který zámek probudí a pak zcela běžně můžete klíčem otočit a odemknout si dveře.



Vypadá jak mechanický klíč, ale jde o chytré NFC zařízení

Samozřejmě ale můžete také použít jen mobilní telefon a odemknout si pomocí zašifrované Bluetooth komunikace.

Kdo se tedy nechce učit novoty, dostane běžně vypadající klíč, ostatní využijí chytré technologie. Jeden zámek přitom umí používat až 300 klíčů, jeden klíč pak dokáže odemykat až 80 dveří s chytrým zámkem.

V aplikaci můžete potom měnit přiřazení klíčů nebo vytvářet dočasné přístupy pro případné návštěvy, aby vám během dovolené nakrmily rybičky a zalily květiny.



Nastavení vložky podle tloušťky dveří

Celý zámek komunikuje s okolím kvůli bezpečnosti výhradně přes Bluetooth, nemá tedy Wi-Fi. Z ekosystémů chytrých domácností tak podporuje jen Apple Homekit a pochopitelně musí být v dosahu Bluetooth signálu pro řízení domácím hubem, jako třeba Apple TV.



microUSB dokáže probudit vybitý zámek

Zámek napájí čtyři AAA baterie slibující víc než roční výdrž, přičemž dostanete včas upozornění na nutnou výměnu. Ale i když zapomenete, nic se neděje. Z vnější strany dveří je pod krytkou schovaný napájecí microUSB konektor, který dokáže zámek probudit a otevřít pak se správným klíčem dveře.

Netatmo ale ve specifikacích uvádí, že vnější strana zámku by neměla být přímo vystavená venkovnímu počasí. Zámek je otestovaný do hlubokých záporných i nesnesitelně vysokých teplot, ale asi by na něj nemělo soustavně pršet a sněžit. Použití na domovní dveře tak asi doporučíme jen se dveřmi v závětří pod ochrannou stříškou.

Bohužel na chytrý zámek si budeme muset chvíli počkat. Inteligentní zámek Netatmo bude nejprve uveden na trh ve Francii, Německu a Nizozemsku, ale brzy bude k dispozici i v České republice. Zatím známe jen evropské ceny, ale ty české u Netatma většinou odpovídají kurzu. V Německu se chytrý zámek už prodává za 380 €, jeden klíč stojí 40 €, případně 100 € za sadu tří klíčů. Prodloužení vložky na 45 nebo 50 mm stojí 30 €, přičemž v balení je redukce na 30 a 40 mm.