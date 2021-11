Chytrý detektor oxidu uhelnatého Netatmo slibuje deset let výdrže baterky

Vybavení chytré domácnosti, ve kterém nebudete muset měnit baterky nebo řešit nabíjení a přitom vás dokáže upozornit na mobilní telefon i mimo domov? To slibuje nový detektor oxidu uhelnatého od značky Netatmo. Jeho baterie slibují desetiletou výdrž, což je také doporučená doba životnosti samotného senzoru CO.

Krabička zapadne do stávajícího ekosystému Netatmo, po vybalení ji tedy nastavíte v aplikaci Netatmo Home+Security, spárujete s domácí Wi-Fi a máte hotovo.

Oxid uhelnatý je neviditelný, nedráždivý plyn bez zápachu. K otravám dlouhodobě dochází nejčastěji během chladných měsíců, kdy doma topíte a nevětráte. Plyn se může se uvolňovat ze špatně instalovaných nebo nesprávně fungujících spotřebičů spalujících paliva jako krb, plynový sporák nebo kotel.

Pokud dojde kvůli špatnému spalování ke zvýšení obsahu CO v místnosti, krabička vás upozorní na mobil a současně spustí 85dB sirénu, aby probudila a vyhnala každého, kdo by zrovna chtěl spát. Sami můžete případně tuto funkčnost vyzkoušet, abyste zajistili, že poplach bude při zvýšení obsahu CO fungovat.

Podobné senzory se bez chytré konektivity prodávají za cenu okolo tisíce korun a i u nich se udává životnost 10 let. Netatmo si za svůj chytrý detektor propojený do internetu říká o 2600 Kč přičemž už žádné další poplatky za cloudové služby neplatíte. V prodeji bude od 16. listopadu. Pokud potřebujete mít více senzorů v různých nemovitostech, může se hodit mít jejich přehled na jednom místě s kontrolou funkčnosti i bez osobní návštěvy. Senzor také sám upozorní, když mu po deseti letech končí životnost a tak jako tak byste jej měli vyměnit.