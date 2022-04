Chytré kontaktní čočky Mojo Lens se už brzy začnou prodávat. Mají gyroskop, microLED a baterii přímo na oku

Rozšířená realita (AR) v kdejaké helmě nebo brýlích je sice zajímavá vize, otázkou ovšem zůstává, kolik lidí by v něčem podobném dobrovolně chodilo po ulici. Tedy alespoň při současném stavu technologie.

Mojo Vision na to jde už roky jinak a vsadilo na technologii microLED displejů integrovaných do kontaktní čočky. Nutno podotknout, že takových nápadů tu už bylo v minulosti více a s myšlenkou koketoval i Alphabet a jeho zdravotnická dceřinka Verily. Pokaždé to ale zatím skončilo jen na papíře nebo u velmi raných prototypů jako nápad, který prostě nejde spolehlivě vyrobit.

Malé LCD přímo na oku

Chytré kontaktní čočky Mojo Lens se ale rok od roku blíží cíli a hlavně konstrukci, kterou by si už nějaký odvážlivec skutečně vložil do oka. Poslední verze prototypu, o které se rozepsali kolegové z IEEE Spectrum a kteří si ji mohli vyzkoušet na vlastní oči, už obsahuje i vlastní mikrobaterii.



Základní deska s rezistory, kondenzátory, baterií, vysílačem, procesorem a LCD přímo na oku

Jak to tedy funguje? Kontaktní čočka obsahuje jednoduchý monochromatický microLED displej se 14 000 pixely, 5GHz rádiový vysílač pro spojení s hlavní jednotkou, maličkou baterii se zdravotnickou specifikací a jednotku IMU (akcelerometr, gyroskop, magnetometr), která slouží mimo jiné ke sledování pohybu očí. Právě pohyb oka totiž slouží k navigaci v menu s aplikacemi.



MicroLCD může zobrazovat jednoduché informace a první generace prototypu z roku 2019

Jelikož se počítá s použitím čoček pro každé oko, mohou poté pomocí stereoskopie vytvářet trojrozměrný vjem. Poslední technologie, kterou ještě zbývá implementovat, je optický snímač – v podstatě určitá forma jednoduché kamery.

Pro pacienty i sportovce

A k čemu to bude celé dobré? Podobné čočky by mohly plnit asistenční zdravotnickou roli – mohly by třeba u lidí s horším zrakem zvýrazňovat hrany, což je výpočetně relativně jednoduchý problém. Některé demoaplikace, které si vyzkoušeli novináři z IEEE Spectrum, nicméně slibují i skutečný AR zážitek. Třeba navigačního pomocníka, zobrazování údajů o trase a tepu pro sportovce a tak dále.



Mapa přímo v oku

Hlavní překážkou ale nakonec bude psychologický blok a zdravotní aspekty. Kontaktní čočky vyzbrojené hromadou elektroniky si totiž asi do oka nebude chtít nasadit každý kolemjdoucí. Nehledě na to, že zvláště tvrdé čočky na rozdíl od těch měkkých trpí vysušováním povrchu oka, jeho drážděním a obecně horší snášenlivostí pro citlivější osoby.