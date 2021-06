Chytré hodinky Facebooku se blíží. Budou mít dva fotoaparáty a změří srdeční tep

O tom, že Facebook chystá své vlastní chytré hodinky, se šušká minimálně od února. Nyní se postupně začínají objevovat informace, jak by nový kus hardwaru od největší sociální sítě měl vypadat. Nepřekvapivě jejich hlavním posláním bude sdílet věci na všech platformách, které Facebook vlastní, také budou vybaveny dvěma fotoaparáty a senzorem na měření srdečního tepu. Ještě rok si na ně ale počkáme.

První fotoaparát se má nacházet na přední části displeje a bude určen primárně na videohovory. Druhý, 1080p s automatickým ostřením umístěný zezadu, naopak bude sloužit k zachycování okolí, když si majitel hodinky sundá ze zápěstí. Stejný systém jako u smartphonů, jen v menším podání.

Společnost navíc plánuje domluvit spolupráci s výrobci příslušenství, do kterého by se hodinky mohly umístit, aby fotografování a natáčení bylo příjemnější. Nabízí se například možnost udělat z nich něco jako malé GoPro. Zařízení má rovněž nabízet připojení přes LTE, abyste všechna pořízená média mohli okamžitě sdílet na Facebooku a Instagramu a získávat lajky. Nebo si jen sociální sítě prohlížet.

Hodinky by tedy nutně neměly být závislé na připojení ke smartphonům, čímž by se firma mohla alespoň trochu zbavit závislosti na konkurenčních zařízeních od Googlu, Applu a dalších. Doprovodnou aplikaci na telefony nicméně nabídnou, navíc se očekává, že operační systému bude nějakým způsobem upravený Android.

Co se týče dalšího vybavení, hodinky by měly disponovat senzorem na měření srdečního tepu, což je u podobných produktů standard, ale je otázkou, zda při pověsti Facebooku a jeho zacházením s osobními daty budou lidé ochotni nechat se podobně monitorovat. Uvidíme. Zařízení by také mělo být schopno komunikovat s dalším produktem, který Facebook plánuje a veřejně o něm již mluvil, a to brýlemi pro rozšířenou realitu.

Očekávaná cena by se měla pohybovat okolo 400 dolarů (cca 8 300 korun) a uvedení na trh proběhne nejdříve příští léto. Firma zatím hodinky oficiálně nepotvrdila, ale viceprezident Facebooku pro virtuální a rozšířenou realitu Andrew Bosworth podotkl na Twitteru, že firma zkoumá technologie, které se s brýlemi budou doplňovat, mezi které patří i zařízení na zápěstí.

Zdroj: Macrumors