Chytré hodinky a náramky získají schopnost měřit krevní tlak – díky novému senzoru Valencell

Vysoký krevní tlak může způsobovat celou řadu zdravotních problémů. Bohužel celá řada postižených o svém onemocnění často ani neví – měřit tlak lze totiž pouze pomocí specializovaných zařízení. V dohledné budoucnosti se však rýsuje možnost, že by tuto funkci mohly nabídnout třeba chytré hodinky či náramky.

Hodinky a náramky dnes umí sledovat a zaznamenávat údaje o tepové frekvenci a úrovni okysličení krve. Nejdražší modely pak dokážou měřit a vyhodnocovat srdeční činnost pomocí EKG. Schopnost měření krevního tlaku však v tomto segmentu dosud chyběla. Hypertenzí přitom trpí na celém světě více než miliarda lidí a jen jeden ze sedmi nemocných má situaci pod kontrolou.

Senzor pro měření krevního tlaku

Americká firma Valencell, která se zabývá výrobou biometrických čipů pro nositelná zařízení, představila v rámci probíhajícího veletrhu Consumer Electronics Show (CES) nový senzor. Již na minulém CESu přitom tento výrobce škádlil schopností měřit krevní tlak pomocí sluchátek – tedy bez nutnosti používání nafukovací manžety.

V letošním roce posunul Valencell svou technologii o další krůček dál – oznámil schopnost měřit tlak na základě dat shromážděných novým snímačem ze zápěstí nebo konečků prstů. V praxi by tak chytré hodinky a náramky mohly získat další schopnost užitečnou pro sledování zdravotního stavu svého nositele.

Výrobce testoval své senzory na pěti tisících lidech a nasbíral více než dvacet tisíc datových sad. Na jejich základě je přesvědčen, že jeho snímač je schopen podávat přesné informace. Měření vyžaduje pouze data z fotopletysmografie (PPG) a inerciálních senzorů.

Jednoduše chytré

Základní princip je podobný, jako u optických snímačů tepové frekvence: zařízení prosvěcuje kůži a senzor zachytává světlo odražené zpět. Na jeho základě je schopen odvodit vzorce průtoku krve a použít je k výpočtu biometrických údajů, jako je srdeční nebo dechová frekvence.

Hlavní pointa spočívá ve spojení těchto údajů s řadou dalších faktorů, jako je výška a hmotnost, kombinace dat z jiných senzorů a jejich vyhodnocení prostřednictvím pokročilého systému strojového učení. Výsledkem je odhad krevního tlaku, jež je téměř stejně přesný jako při měření lékařským přístrojem s manžetou.

Dalším krokem bude v dohledné době podání žádosti o schválení k Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (U.S. Food and Drug Administration; FDA). Do konce roku 2021 bychom se mohli dočkat prvních hodinek a sluchátek s touto funkcí, v polovině příštího roku by pak čip se schopností měření tlaku mohl být implementován do chytrých prstenů.