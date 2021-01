Chytré brýle od Applu se blíží. Firma už ladí hmotnost a výdrž

Apple již poměrně dlouho vyvíjí chytré brýle pro rozšířenou realitu a vzhledem k pokrokům a integraci ARKitu v iPhonech a iPadech si již poměrně dlouho buduje i softwarovou základnu kombinující trojrozměrné virtuální objekty a rozpoznaný reálný svět. S novým iPhonem navíc přidal i LIDAR pro přesnější snímání vzdáleností pomocí světelných paprsků.

Nelze se tak divit tomu, že „Apple Glasses“ jsou nejspíše na spadnutí, alespoň tak to popisuje web Digitimes a tajné zdroje. Dle informací už jsou brýle od Applu ve druhé vývojové fázi a za několik měsíců vstoupí do třetí fáze, která by měla již znamenat finalizaci.

Ve třetí fázi totiž mají mít inženýři na starost optimalizaci hmotnosti brýlí a také výdrže, která je stejně důležitá třeba jako u jiné nositelnosti – hodinek Watch. Tato optimalizace finálního designu by měla trvat 6 až 9 měsíců. Zatím tak lze očekávat, že se brýle dostanou na trh nejdříve v roce 2022, přičemž na podzim roku 2021 bychom se teoreticky mohli dočkat představení a třeba i nějakých devkitů pro vybrané vývojáře.

Otázkou je, jestli Apple použije strategii ve stylu čipů M1, kdy vývojáři měli s předstihem přístup k nové platformě, nebo naopak jako u hodinek Watch, kdy si nejdříve bude vyvíjet všechny aplikace sám a App Store otevře až později.

4K brýle pro rozšířenou realitu Dream Glass 4K