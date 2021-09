Chytrá světla Philips Hue se naučí tančit podle Spotify, firmy propojí aplikace

Udělat si doma pomocí chytrých světel Philips Hue pořádný světelný večírek bude jednodušší, než kdy dříve. Signify, výrobce celé této produktové linie, se domluvil na spolupráci se Spotify, takže k nastavení světelných efektů odpovídajících hudbě nebude třeba desktopová aplikace. Žárovky a led pásky se jednoduše spárují se streamovací službou a pak budou měnit barvy podle toho, jakou muziku zvolíte.

I dříve bylo možné světla roztančit podle požadavků uživatele, ostatně přesně toto nastavování je jejich největším lákadlem. Vyžadovalo to ale desktopový nástroj Hue Sync, teprve přes který žárovky začaly na zvolenou hudbu reagovat. Hlavní výhodou spolupráce se Spotify je, že tento mezikrok padá, světla bude možné synchronizovat s muzikou přes mobilní zařízení.

Tato synchronizace bude probíhat přes Hue Bridge, hlavní ovládací prvek, ke kterému se Phillips Hue připojují. Pokud tyto světla doma máte, s největší pravděpodobností vlastníte i Hue Bridge, takže by to neměl být problém. Účty Philips Hue a Spotify bude stačit spárovat, krabička se pak napojí přímo do hudební služby, čímž bude vědět, co hrajete, takže podle toho světla nastaví. Samotné ovládání efektů bude probíhat skrze mobilní aplikaci Philips Hue, hudby pak skrze Spotify.

Jestli patříte mezi osoby, které ovládají Philip Hue jen skrze Blootooth, tak máte bohužel smůlu a novinku nevyužijete. Zároveň funguje jen s barevnými světly. Dobrou zprávu však může být, že není nutné si Spotify předplácet, stačí mít free účet.

Funkce zatím bude inzerovaná jako zkušební, do plného provozu by se měla dostat v říjnu. Dostupná nicméně bude již tento týden, Signify uvedlo, že uživatelé by ji měli získat do několika dní.