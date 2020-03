Chytrá domácnost rychle zestárne. Philips přestal podporovat první verzi mostu systému Hue

Vypínač k lustru v obýváku si zpravidla pořídíte při stavbě domu či rekonstrukci bytu a pak už funguje třeba i několik desetiletí. Současný trend velí, abychom si pořídili chytrou domácnost, jenže taková ztratí na své chytrosti třeba už za několik let. Ne že by přestala technicky fungovat, ani nemusí mít pověstné k*rvítko, ale jednoduše vyprší podpora firmwaru. Aktuálně se to týká systému Philips Hue.

Posledním dubnovým dnem skončí podpora pro první verzi komunikační brány Philips Hue. Ta řídí komunikaci k jednotlivým žárovkám. Brána od 30. dubna přestane dostávat aktualizace a přestane fungovat její vzdálená správa přes internet. Lokálně naštěstí zůstane funkční dál, ale už jen bez vzdáleného přístupu a aktualizací. Uživatelé tak přijdou o část funkcí.

Philips Hue je jedním z nejrozšířenějších systémů pro chytrou domácnost a soustředí se primárně právě na ovládání světel. Funguje skvěle, ostatně jsme si to měli možnost i sami vyzkoušet, ale nyní se ukazuje jisté nevýhoda chytrých řešení - stárnou rychleji než běžné hloupé vypínače. Brána byla na trh uvedena v říjnu 2012, plnou funkčnost si tedy udržela 7,5 roku.

Starší žárovky a koncové prvky systému by měly fungovat dál, k plnému využití je však nutné pořídit novější typ brány. Zpráva pochopitelně rozhořčila některé uživatele a vyrojila se otázka, za podobných nutných upgradů nebude přibývat. Philips na Twitteru ujišťuje, že současná verze brány zatím nemá stanoveno datum ukončení podpory a že zatím ani nepracují na bráně nové.