Chytrá domácnost bude otevřenější. Ikea Dirigera konečně podporuje standard Matter

Ikea dva roky po uvedení hubu Dirigera plní původní závazek – zařízení již podporuje standard Matter. Firma tuto novinku testovala od jara, beta ale skončila a po včerejší aktualizaci by Matter měl být dostupný pro všechny.

Dirigera bude zastávat roli mostu (Matter Bridge), takže k ní připojené ikeácké chytré zásuvky, světla, čističky vzduchu, různé senzory a ovladače zpřístupní zařízením ostatních značek, které podporují tentýž standard. Dirigera se v Česku prodává za 1490 Kč.

Některé firmy už do svých žárovek apod. plně integrují protokol Matter, takže se k příslušným hubům připojí i bez mostu. Ikea na to jde oklikou, protože 12 let budovala ekosystém postavený okolo Zigbee.

Právě Matter je tím, co má konečně propojit všechny IoT senzory a zařízení bez ohledu na značku. Doposud si firmy hrály na vlastním písečku a každý takový píseček vyžadoval zvláštní mobilní aplikaci a v případě Zigbee i hub. Propojení různých ekosystémů mohly zařídit služby jako Apple HomeKit, Google Home nebo Amazon Alexa, případně některé Zigbee huby se uměly spárovat s cizími produkty, ale kompatibilita byla nejistá a nemusely být dostupné všechny funkce.

Matter funguje na aplikační vrstvě a teoreticky si rozumí s jakoukoliv síťovou technologií podporující IPv6. Oficiálně ale běží jen přes Ethernet, Wi-Fi a Thread (duchovní nástupce Zigbee a Z-Wave). Matter vznikal právě s ohledem na to, aby se všechno dalo propojit se vším.