Chytrá auta nás ve velkém šmírují a bude hůř. Sbírají i velmi překvapivá data

Mnoho analýz vzniklo o tom, jak výrobci chytrých hraček či robotických vysavačů nevhodně nakládají s daty uživatelů. Často se umisťují na vrcholu žebříčků produktů co do nejhorší ochrany soukromí. Ve skutečnosti je daleko přesahují auta vybavená nejrůznějšími infotainment systémy. Tvrdí to Mozilla Foundation, která automobilky označila za největší šmíráky, se kterými se kdy setkala - jejich přístup k datům řidičů je podle ní vyloženě tristní.

Zhrozenými komentáři Mozilla Foundation skutečně nešetří, podle ní jsou moderní auta hotovou bezpečnostní noční můrou. Auta s chytrými systémy chování řidičů podrobně analyzují, data odesílají kamsi dál, mnohdy je prodávají třetím stranám a automobilky podrobnosti zatajují.

Není navíc příliš velký rozdíl mezi jednotlivými výrobci, všechny automobilky dopadly špatně - z 25 zkoumaných firem všechny v testech ochrany soukromí propadly, přičemž Tesle se podařilo propadnout úplně ve všech testech, které organizace provedla. Celý přehled najdete zde.

Mozilla Foundation má přitom za sebou roky zkoumání bezpečnostních hledisek nejrůznějších produktů a Tesla je teprve druhá firma/produkt, která neuspěla v ani jednom testu ochrany soukromí. První byl AI chatbot ​​Replika: My AI Friend.

Jaké praktiky Mozilla kritizuje

Podle organizace veškeré zkoumané automobily shromažďují příliš mnoho dat a osobních informací o řidičích. Shromažďují i taková data, která s jízdou a fungováním stroje vůbec nijak nesouvisí.

Odstrašujícím příkladem je v tomto Nissan, který neznámo proč ve svých podmínkách uvádí, že si vyhrazuje právo shromažďovat informace o sexuálních aktivitách řidiče. Podobně Kia zmiňuje sbírání dat o sexuálním životě. Rovnou šest automobilek pak tvrdí, shromažďuje data o „genetických informacích” či „genetických charakteristikách” řidičů.

Samo auto samozřejmě o vaší genetice či sexuálním životě nic neví, avšak infotainment systémy si podle Mozilly berou data z vašeho mobilu a propojených služeb typu Google Mapy. Z nich si dokážou vyzobat, co je zajímá, ať už jsou to tyto bizarní intimní informace, nebo častěji data o vašem řidičském chování - jak rychle jezdíte, kam jezdíte, co při jízdě posloucháte za hudbu apod.

To následně automobilky podle organizace kombinují s dalšími získanými daty, jako je odhad vaší inteligence či koníčky, z čehož poté tvoří analýzy možných řidičských profilů. Pro výrobce jsou to velmi cenné informace, díky kterým například ví, jak cílit reklamy, jenže vůči zákazníkům je to invazivní.

Většina automobilek (84 procent) také získaná získaná data prodává dál. Výrobci jsou velmi vágní při popisu, kam tato data putují, jsou to různí překupníci, kteří data vykupují a poté zase prodávají dál. 76 procent automobilek takto prodává dokonce osobní data řidičů.

Automobilky rovněž nemají problém s tím vaše data poskytnout policii či jiným státním složkám. Na vyžádání je takto poskytuje 56 procent výrobců aut.

Pokud si chce řidič nechat svá data vymazat, umožňovaly to jen Renault a Dacia, kteří mají stejného majitele. Nejspíš to ale nedělají z dobroty duše, ale proto, že obě automobilky prodávají svá auta jen v Evropě a tak podléhají GDPR - evropské nařízení o ochraně osobních údajů výslovně přikazuje možnost mazání dat na vyžádání.

Test proběhl v USA, všechny automobilky působící v Evropě musí na kontinentu GDPR cítit. I Škoda Auto, byť Mozillou nebyla hodnocena.

Co z toho vyplývá?

Řidiči v Evropě jsou díky evropským zákonům nejlepe chráněni, ale pořád to není žádná sláva. Mozilla říká, že strávila 600 hodin analýzou datových praktik automobilek a stále pořádně neví, co s informacemi dělají.

Ano, shromažďování dat o své osobě mohou řidiči často odmítnout. Jenže například Tesla (nejhorší účastník celého testu) vyhrožuje, že když řidiči odmítnou, auto pak nebude fungovat správně a může se poškodit. A to si málokdo kvůli bezpečnosti troufne. Obecně když si někdo pořídí auto s chytrým systémem, těžko si jej dobrovolně vypne. Takže zůstává jen holý fakt, že čím víc budou auta vybavena počítači, tím častěji i u nich budeme řešit problémy, které řešíme s počítači, tedy i nepříliš valnou ochranu osobních dat.