Chytrá asistentka Amazon Alexa zapojí do odpovědí AI, ale zadarmo už to nebude

Amazon Alexa je aktuálně na třetím místě mezi hlasovými asistenty za Googlem a Apple Siri. V České republice je její použitelnost tlumená tím, co nám Amazon dovolí koupit a využívat.

Doma používám Alexu i Google Asistenta, reálně se ale naprostá většina hlasových povelů omezuje na nastavení budíku, spuštění časovače, ovládání světel a dotazů na počasí. Nejsem rozhodně nějakou výjimkou a to výrobce chytrých asistentů trápí. Vývoj hlasových asistentů stojí spoustu peněz, ale lidé přes ně nenakupují a rozhodně nechtějí poslouchat inzeráty spolu s hlasovými odpověďmi.

Špatně také objevíte nové schopnosti. Když nevíte, na co se můžete ptát, nebudete to využívat. Amazon to v rámci klasické Alexy zkouší doplňováním odpovědí ve stylu „věděli jste, že...“. Reálně to ale také spíš otravuje a lidé to vypínají.

Pomůže AI?

Na podzim se chystají nové produkty Amazonu podporující Alexu a podle Washington Post (který vlastní Jeff Bezos z Amazonu) bude jednou z hlavních novinek chytřejší Alexa využívající v odpovědích nyní tak populární AI. Dokáže shrnout obsah hlavních zpráv, nabídnout recepty v souladu s případnými stravovacími návyky členů rodiny a do odpovědí zapojí více emocí a konverzace.

Nebude to ale zadarmo a nová chytřejší Alexa už bude za předplatné, zatím se mluví o deseti dolarech měsíčně, ale to se může ve finále libovolně měnit i v rámci dalších přeplatných v rámci Amazon Prime. Podstatné je, že klasická Alexa zůstane dál zdarma a budete si připlácet za tu chytřejší.

Co se mne týče, tak předplatné pro chytřejší AI Alexu bez ohledu na cenu nevyužiju. Kdyby ale uměla mluvit česky a přitom i ovládala chytrou domácnost, to by už bylo něco jiného.