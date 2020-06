Chystáte se sdílet starý článek? Facebook vás na to začne upozorňovat

Novinka, která má pomoci zamezit dalšímu šíření dezinformací, míří na Facebook. Sociální síť začne své uživatelé upozorňovat, pokud budou chtít sdílet článek, který je starý. Tak budou označovány příspěvky, které vznikly před více jak 90 dny. Facebook si od funkce slibuje, že lidi inspiruje k šíření menšího množství nesmyslů, protože informace vytažené z kontextu mohou být stejně nebezpečné jako falešné informace.

Podle sociální sítě se upozornění objeví, jakmile člověk klikne na tlačítko sdílet. Tehdy se zobrazí pop-up hláška, na které bude uvedeno „tento článek je starší déle jako 3 měsíce“. Uživatel pak dostane možnost sdílení i tak provést či svůj záměr si rozmyslet.

Facebook na svém blogu uvedl, že po podobné funkci volaly samy mediální domy, jelikož stále častěji se stává, že virálními se stávají texty, které vznikly před několika lety. Tyto informace ale byly validní v době, kdy vznikly a dnes mohou jen přispívat ke zmatenosti populace.

„Náš interní průzkum během posledních měsíců ukázal, že datum, kdy vznikl článek, je důležitou součástí kontextu, která pomáhá lidem rozhodnout se, zda textu budou věřit a budou jej sdílet,“ napsal John Hegeman, viceprezident Facebooku pro příspěvky. Podle něj nejde o nic jiného, než lidem pomoci utvářet více informovaná rozhodnutí.

Pop-up upozornění, které sociální síť plánuje, by navíc mohla být využita i pro další účely. Facebook v té souvislosti zmiňuje, že zvažuje jejich nasazení u příspěvků týkající se současné pandemie. Lidé by tak dostali rychlý přístup na weby zdravotnických úřadů a institucí. V současnosti jsou tyto odkazy umístěny ve speciální záložce na síti, tudíž lidé musí vynaložit úsilí (i když malé), aby se na ně dostali. Takto by jim to byly přímo „nuceny“.